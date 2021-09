LIVE ALESSANDRIA - BRESCIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Moccagatta

Città: Alessandria

Capienza: 7694 spettatori18:04

Allo stadio "Moccagatta" è tutto pronto per la sfida tra Alessandria e Brescia, gara valida per la terza giornata di Serie BKT.18:04

Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo per la Serie BKT. Lo sa bene Longo, allenatore dell'Alessandria, che ha preparato la propria squadra contro il Brescia di Pippo Inzaghi. I grigiorossi cercano il risultato dopo le prime due sconfitte consecutive rimediate rispettivamente contro Benevento e Pisa, ma sarà un match difficile perché il Brescia ha fatto 6 punti in due partite e vuole continuare come prima della classe.18:04

3-4-3 per l'Alessandria: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Beghetto, Bruccini, Casarini, Mustacchio; Palombi, Corazza, Chiarello.13:49

4-3-3 per il Brescia: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Jagiello; Léris, Bajic, Tramoni.13:51

Moreno Longo cambia qualcosa in vista di questo match, proprio per non sbagliare e fare punteggio al Moccagatta, davanti al proprio pubblico e contro un avversario non facile come il Brescia.13:57

Pippo Inzaghi mantiene le scelte fatte fin qui nelle prime due giornate di campionato e lascia ancora in panchina due top player, appena arrivati, come Moreo e Palacio, pronti ad entrare in corsa e rivoluzionare la gara.13:58

Parte la gara! Arbitra Francesco Forneau.14:06

2' Il Brescia di Inzaghi manovra palla e cerca subito di far paura agli avversari. La palla si gioca principalmente a centrocampo.14:05

3' Ci prova subito il capitano dell'Alessandria Casarini dalla distanza, ma Joronen controlla tranquillamente la palla che va alta sopra la traversa.14:05

5' Grande occasione per l'Alessandria con Corazza. Dopo il calcio d'angolo dei grigiorossi la difesa del Brescia non riesce a ribattere quindi la palla arriva sul secondo palo all'attaccante che si fa chiudere da Joronen.14:08

8' Il Brescia prova a farsi avanti con un cross di Jagiello che viene respinto in calcio d'angolo dalla difesa, visto che Pisseri non ha rischiato l'uscita.14:10

11' Longo incita i suoi approfittando del pubblico di casa che spinge i grigiorossi in questi primi minuti di gioco. Partita equilibrata con qualche sprint per parte.14:13

14' Bajic si ritrova la palla sul sinistro, dopo una ribattuta, prova il tiro in porta da fuori area, ma è attento Pisseri a bloccare e a far suo il pallone. È il primo tiro per il Brescia di questa partita.14:17

15' Lancio in area del Brescia che prova a spingere e impaurire la difesa dell'Alessandria, ma ancora una volta in uscita Pisseri blocca la palla e anticipa l'arrivo di Bajic sul pallone.14:17

18' Spinge sulla destra il Brescia con Jagiello che non riesce a sfondare, ma conquista calcio d'angolo.14:20

20' Sugli sviluppi del calcio d'angolo non riesce a staccare di testa Léris che abbatte con una spalla Di Gennaro. La palla viene allontanta dalla difesa, poi il difensore dei grigiorossi viene assistito. Nulla di grave per lui.14:22

24' Ci prova dalla distanza Van de Looi dopo aver riconquistato il pallone poco fuori area dei grigiorossi. Traiettoria centrale e facilmente controllabile da parte del portiere dell'Alessandria.14:27

26' Cooling break per le due formazioni. Ne approfittano Inzaghi e Longo per dare indicazioni ai loro giocatori. L'allenatore del Brescia appare scontento, ma incita i suoi a far meglio.14:29