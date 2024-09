Aggiorna Diretta-Live

Venerdì di Serie B con l'anticipo che vede protagonisti Cesena e Modena: due formazioni che vogliono dire la propria in questo campionato, con l'obbiettivo dei play off.20:14

Sono ufficiali le formazioni del match: CESENA (3-4-2-1), Pisseri - Curto, Ciofi, Mangraviti - Adamo, Calo', Bastoni, Donnarumma - Berti, Antonucci - Shpendi. A disp.: Klinsmann, Chiarello, Mendicino, Kargbo, Ceesay, Celia, Ciofi, Van Hoojdonk, Prestia, Piacentini, Wade, Francesconi, Pieraccini.20:17

La formazione del MODENA: (4-3-2-1), Gagno - Di Pardo, Caldara, Zaro, Cotali - Battistella, Gerli, Santoro - Palumbo, Caso - Mendes. A disp. Sassi, Beyuku, Pergreffi, Magnino, Duca, Gliozzi, Bozhanaj, Dellavalle, Idrissi, Cauz, Abiuso, Defrel.20:18

I locali con Shpendi in avanti, Berti e Antonucci alle sue spalle. In mediana Bastoni e Caló, l'esperienza di Ciofi in difesa.20:20

Modena che punta sulla qualità, con Palumbo e Caso alle spalle di Mendes. Caldara a guidare la difesa, Gerli a centrocampo.20:21

Un derby molto sentit tra le due tifoserie, ambiente molto caldo per questo anticipo di Serie B.20:29

Dirige il match l'arbitro Marco Monaldi.20:30

1' INIZIA CESENA - MODENA!20:31

2' Cesena in bianconero, Modena in completo canarino.20:32

3' Buon giro palla del Cesena, Modena che fatica nel pressing.20:33

5' Pressione da entrambe le formazioni, si lotta a centrocampo.20:36

6' Battistella prova il lancio per Caso, pallone troppo lungo.20:36

7' Cross di Donnarumma, facile la presa per Gagno.20:37

9' Si ferma il gioco, Caso a terra: proteste del Modena per un intervento di Adamo.20:39

11' Squadre che non riescono a rompere l'equilibrio, si gioca a centrocampo, poche occasioni.20:41

14' Tanti errori in questo inizio partita, la tensione vince sulla precisione.20:44

15' PALUMBO! Tiro cross del fantasista, Mendes non ci arriva, palla che si perde sul fondo.20:45

16' ADAMO! Conclusione di sinistro dell'esterno, blocca facilmente Cragno.20:46

18' Punizione per il Cesena: Calo cerca il centro, allontana la difesa del Modena.20:48

20' Problemi per Caso, da capire se il Modena debba giá pensare al primo cambio20:51

22' Caso rientra in campo, da capire peró le condizioni del trequartista.20:52

24' Partita molto intensa, poca precisione forse, ma dovuta all'alta pressione delle due squadre.20:54

25' AMMONITO Cristian Shpendi. Intervento in ritardo su Santoro, primo giallo del derby.20:56

28' GOL! Cesena - MODENA 0-1! Rete di Pedro Mendes. Caso trova il fondo, cross teso sul primo palo per la punta che si fa trovare pronto: Modena in vantaggio!



29' Gran giocata di Caso sulla sinistra, cross teso che Mendes insacca: si rompe l'equilibrio del derby.21:01

31' Antonucci prova la reazione, conclusione improvvisa dal limite, palla alta.21:02

32' AMMONITO Matteo Cotali. Fallo su Adamo, giallo per l'esterno. 21:04

35' Cesena che prova la reazione, ma Modena che sembra in controllo di questa fase del match.21:05

38' Mendes sta facendo la differenza con il suo gioco spalle alla porta, permettendo al Modena di alzare il baricentro e controllare il ritmo.21:08

39' GOL! CESENA - Modena 1-1! Rete di Simone Bastoni. Conclusione potente da fuori, palla che termina a fil di palo dove Cagno non puó arrivare



41' Cesena che trova il pareggio con una conclusione da fuori di Bastoni, dopo che il Modena sembrava in controllo.21:12

43' Cesena che ha preso campo, Modena che si difende.21:15

44' Deviazione di mano di Di Pardo, da capire se fosse in area o fuori.21:15

44' Check del VAR: stanno valutando se il tocco fosse in area o meno.21:16

45' CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA! Il tocco di mano é in area, penalty per i locali.21:16

45'+1' GOL! CESENA - Modena 2-1! Rete su Rigore di Cristian Shpendi. La punta piazza Cagno, local che ritrovano il vantaggio!



45'+2' Due i minuti di recupero.21:18

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cesena - Modena 2-1!21:20

Modena che passa in vantaggio, pareggia Bastoni da fuori, Shpendi nel finale porta in vantaggio i locali. Derby sentito e molto conmbattuto.21:21

46' Sostituzione MODENA: esce Matteo Cotali, entra Riyad Idrissi.21:37

46' Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Fabio Abiuso.21:38

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:38

48' Problemi per Mangraviti, il difensore sembra in difficoltá ma non vuole lasciare l partita.21:39

49' AMMONITO Antonio Palumbo. Giallo per proteste per il fantasista. 21:41

50' Palumbo continua le proteste, sono gli stessi compagni ad allontanarlo da Monaldi.21:41

52' ABIUSO! Lancio per la punta che incrocia, gran chiusura in uscita di Pisseri.21:42

54' Partita che si sta incattivendo, nervosismo in campo.21:44

55' GOL! Cesena - MODENA 2-2! Rete di Giovanni Zaro. Angolo di Palumbo, il centrale svetta sopra tutti e di testa insacca!



58' Abiuso con una giocata di fino in area, Pisseri in uscita gli nega la conclusione.21:50

59' Modena che continua a spingere, Cesena ora in difficoltà.21:49

62' Cesena che sta prendendo metri, dopo un primo quarto dura di secondo tempo di tinta canarina.21:53

63' TRAVERSA DI PALUMBO! Conclusione improvvisa dell'ex Ternana, palla che scheggia il montante della porta!21:55

64' Sostituzione MODENA: esce Giuseppe Caso, entra Kleis Bozhanaj.21:55

64' Check del Var per valutare il cartellino, rosso per Caldara!21:56

65' ESPULSO Mattia Caldara! Il centrale entra in ritardo e duro su Berti, l'arbitro pirma estrae il giallo, dopa il VAR cambia il cartellino in rosso!21:57

65' Berti si rialza, esce sulle sulle sue gambe, cambio per lui.21:58

67' Sostituzione CESENA: esce Tommaso Berti, entra Augustus Kargbo.21:58