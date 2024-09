I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:57

PILLOLA STATISTICA: quella odierna è la gara numero 100 in Serie B per Partipilo.15:05

7'

GOL! GOL JURIC! BRESCIA-Frosinone: 1-0. La sblocca la Leonessa al minuto 7', lo fa con il proprio centravanti Ante Juric! Azione che si sviluppa lungo il lato sinistro del campo, poi la sponda giunge sui piedi di Bisoli che calcia in porta, strozza la conclusione e fornisce un assist fortuito per Juric che deve solo spedire in porta. Brescia in vantaggio, assist a cura di Dimitri Bisoli.



