Benvenuti allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida tra Genoa e Modena, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2022-23.15:57

I padroni di casa, retrocessi dalla Serie A, hanno iniziato la nuova stagione in maniera altalenante con 8 punti nelle prime 5 giornate. Nelle ultime due giornate i rossoblu sono incappati in un pareggio casalingo contro il Parma e in una sconfitta di misura patita sul campo del Palermo.15:58