Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Sassuolo, gara valida per il turno numero 9 del Campionato di Serie B.17:06

Ultimi attimi di attesa allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, poi sarà Brescia-Sassuolo! Nella nona giornata di B, il calendario chiama alla sfida Rondinelle e Neroverdi dopo ben quattro anni dall'ultimo incrocio, disputato nella stagione 2019/2020 di Serie A, in cui il Sassuolo si impose per 3-0 sul Brescia. Attualmente la formazione lombarda è fissa al 5^ posto con ben 13 punti totali, 3^ posizione invece per i Neroverdi che vantano un bottino di 15 punti.17:10