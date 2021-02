LIVE CHIEVO - MONZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori15:48

Al Bentegodi, tutto pronto per Chievo Verona-Monza, incontro valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B.15:48

La squadra di Alfredo Aglietti, dopo la sconfitta esterna contro il Brescia, ospita il Monza di Christian Brocchi.16:04

Il Chievo ha vinto le ultime tre sfide contro il Monza in Serie B, realizzando in media 3.3 gol a partita nel parziale.15:59

Il Monza ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 vs Vicenza) e potrebbe vincere due gare esterne di fila in Serie B per la prima volta dal 1980, quando passò sul campo della SPAL (2-0) e del Matera (2-1).15:59

Ecco le formazioni: 4-4-2 per il Chievo Verona: Semper - Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali - Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano - Margiotta, De Luca. A disposizione: Seculin, Gigliotti, Vaisanen, Pavlev, Zuelli, Giaccherini, Viviani, Bertagnoli, Fabbro, Canotto, Di Gaudio, Djordjevic.15:51

4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto - Scozzarella, Barillà, Frattesi - D’Alessandro, Mota Carvalho, Balotelli. A disposizione: Lamanna, Anastasio, Bettella, Scaglia, Sampirisi, Barberis, D’Errico, Armellino, Colpani, Ricci, Gtykjaer, Diaw.15:58

Aglietti conferma il modulo 4-4-2 con il tandem offensivo formato da De Luca e Margiotta. A centrocampo, vengono scelti Palmiero ed Obi con Ciciretti e Garritano sugli esterni. In difesa, Leverbe e Rigione guidano il reparto con Mogos e Cotali sulle corsie laterali. 16:00

Brocchi, dopo l'inaspettata sconfitta contro il Pisa, decide di puntare sul tridente composto da Mota Carvalho, D'Alessandro e Balotelli, con quest’ultimo chiamato a prende il posto dell’infortunato Boateng. In mezzo al campo, l’allenatore dei brianzoli propone Scozzarella con Barillà e Frattesi ai suoi lati. Davanti a Di Gregorio, troviamo Bellusci e Pirola con Donati e Carlos Augusto a presidiare le fasce.16:01

1' Inizia il primo tempo di CHIEVO VERONA- MONZA. Dirige la sfida l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata.16:03

3' Chievo subito aggressivo, il Monza si difende attentamente.16:06

4' Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Balotelli, nel tentativo di controllare il pallone in area di rigore, commette fallo ai danni di Obi. Il Chievo riparte con una punizione a favore.16:08

7' Calcio d'angolo dalla destra in area di Pamiero. Pirola svetta sul primo palo spazzando l'area.16:11

10' Palmiero premia l'inserimento alle spalle della difesa biancorossa di Margiotta. L'attaccante penetra in area e calcia ma il guardalinee segnala la sua posizione di fuorigioco.16:14

12' GOL ANNULLATO AL CHIEVO! Cross tagliato dalla destra di Ciciretti per il colpo di testa sul primo palo di Margiotta. Il guardalinee segnala nuovamente la posizione di fuorigioco dell'attaccante clivense.16:16

14' I padroni di casa si stanno proponendo in avanti con continuità. I gialloblu continuano a mettere in difficoltà la squadra ospite.16:18

17' Balotelli controlla palla sulla trequarti e cerca il lancio sulla destra. Donati non riesce a raggiungere il pallone che diventa preda di Cotali.16:21

19' In questi primi minuti di gioco, entrambe le squadre sbagliano tanto in fase di impostazione della manovra offensiva. Per ora, il Chievo sta facendo la partita.16:22

22' Il Monza sta provando a mettere più intensità nelle proprie giocate. La squadra di Brocchi ha alzato il baricentro.16:26

24' Azione insistita di Ciciretti sulla destra. L'esterno gialloblu, dopo una serie di finte, mette palla in mezzo per l'accorrente Margiotta che non riesce a controllare il pallone regalandolo a Di Gregorio.16:28

25' Barillà tenta il tiro dal limite dell'area. Leverbe, in traiettoria, respinge la conclusione del centrocampista ex Parma.16:29

28' Giropalla del Monza. Il Chievo si difende nella propria metà campo.16:32

30' AMMONITO Bellusci. Fallo a centrocampo ai danni di Margiotta.16:33