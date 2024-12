Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori16:56 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Modena-Pisa, match valevole per la 18a giornata di Serie B.16:56

Il Modena arriva dallo 0-1 in trasferta con la Reggiana, mentre il Pisa arriva dal 2-0 casalingo con il Bari.16:57

Formazione MODENA (3-4-2-1): Gagno - Dellavalle, Zaro, Cauz - Magnino, Gerli, Santoro, Cotali - Palumbo, Caso - Mendes.16:59

Formazione PISA (3-4-2-1): Semper - Rus, Caracciolo, G. Bonfanti - Toure, Piccinini, Marin, Angori - Moreo, Tramoni - N. Bonfanti.16:59

Panchina Modena: Sassi, Bagheria, Beyuku, Battistella, Duca, Gliozzi, Di Pardo, Bozhanaj, Caldara, Oliva, Idrissi, Abiuso.17:00

Panchina Pisa: Nicolas, Loria, Canestrelli, Beruatto, Calabresi, Abildgaard, Hojholt, Jevsenak, Vignato, Ferrari, Arena, Lind.17:00

Le scelte di Mandelli: c'è Mendes in avanti supportato da Palumbo e Caso. Magnino e Cotali sulle corsie laterali con Gerli e Santoro nel mezzo. C'è Cauz in difesa con Zaro e Dellavalle.17:02

Le scelte di Inzaghi: Bonfanti come unico punto di riferimento con Moreo e Tramoni alle sue spalle. In difesa c'è Caracciolo, mentre in mediana spazzio a Piccinini e Marin con Toure e Angori sulle fasce.17:03

Il Modena è la squadra contro cui il Pisa ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie B: 17 ‘clean sheets’ per i toscani, di cui l’ultimo, però, nel 2008, dopo il quale hanno subito gol per cinque sfide consecutive.17:03

Il Pisa non è riuscito a segnare in cinque delle ultime sei trasferte contro il Modena in Serie B, mentre era rimasto a secco un totale di cinque volte nelle precedenti 15 sfide esterne contro gli emiliani.17:05