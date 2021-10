LIVE BRESCIA - CREMONESE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori18:02

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Cremonese, gara valida per la nona giornata di Serie B.18:02

Dopo otto giornate di campionato il Brescia è quinto in classifica, posizione frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Tra le mura amiche dello Stadio Rigamonti, la squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato quattro punti, ma nell'ultima sfida in casa è stato sconfitto per 4-2 dal Como. Anche lo scorso sabato i lombardi non hanno conquistato alcun punto, perdendo 1-0 in casa del Perugia.18:07

La Cremonese ha due punti in più dei suoi avversari odierni, che al momento le valgono il quarto posto in classifica. Lontano dallo Stadio Giovanni Zini, la squadra di Fabio Pecchia ha ottenuto due vittorie e una sconfitta, mentre nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa contro il Benevento.18:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si schiera in campo con un 4-3-2-1: Joronen - Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac - Van De Looi, Bisoli, Bertagnoli - Tramoni, Palacio - Bajic. A disposizione: Perilli, Linner, Papetti, Huard, Karacic, Cavion, Labojko, Mangraviti, Olzer, Spalek, Jagiello, Moreo.18:13

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera in campo con un 4-2-3-1: Carnesecchi - Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi - Valzania, Castagnetti - Buonaiuto, Gaetano, Vido - Di Carmine. A disposizione: Jerzy, Sarr, Valeri, Ravanelli, Meroni, Bartolomei, Fagioli, Nardi, Strizzolo, Ciofani, Zanimacchia, Baez.18:15

Due soli campi per Pippo Inzaghi rispetto alla formazione schierata nella partita persa in casa del Perugia. Rivoluzione nel reparto offensivo, con Jagiello e Moreo che lasciano spazio, rispettivamente, a Tramoni e Bajic.18:17

Ben quattro modifiche, invece per Fabio Pecchia, che sceglie di cambiare più di un uomo rispetto alla squadra mandata in campo nel pareggio contro il Benevento dell'ultimo turno. Carnesecchi torna titolare in porta a scapito di Sarr, mentre Okoli e Crescenzi rilevano, rispettivamente, Ravanelli e Valeri. Parte dalla panchina anche Zanimacchia, a cui viene preferito Buonaiuto.18:20

Quasi tutto pronto allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Aureliano darà il via al match.18:26

Fischio d'inizio di BRESCIA-CREMONESE. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.18:31

3' Inizio di gara equilibrato al Rigamonti, con entrambe le squadre che provano a fare la partita.18:34

6' Il Brescia non ha fretta e prova a stanare la Cremonese giocando il pallone dal basso.18:37

9' Pajac controlla e fa partire un cross mancino dalla trequarti. Bajic anticipa tutti ma il suo colpo di testa non è preciso e si perde sul fondo.18:40

10' Sernicola lavora un pallone sulla destra e crossa basso sul primo palo. Vido trova la zampata in anticipo su Cistana, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta.18:42

12' Pajac mette un altro pallone in area, Carnesecchi anticipa Bajic ma lascia lì il pallone sul quale si avventa Tramoni. Il ventunenne, però, non è abbastanza rapido nel ribadire in porta e si fa rimontare da Valzania.18:44

15' Ennesima palla messa in area da Pajac, Tramoni tocca il pallone di testa senza riuscire a imprimere forza alla sua conclusione.18:46

18' Buon momento per il Brescia, che prova a chiudere la Cremonese nella sua metà campo. Da alcuni minuti la squadra di Pecchia non riesce più a ripartire.18:49