Dopo ben 13 anni di attesa, Pisa e Modena tornano al confronto diretto, che mancava dal febbraio del 2009. A far da palcoscenico al match dell'odierno pomeriggio, lo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Gara che va in scena in terra toscana, e che vede lo scontro tra due formazioni appartenenti alla seconda metà della classifica: 19^ posto per i padroni di casa nerazzurri, fissi a 7 punti, che provengono da due pareggi importanti contro Parma e Palermo; posizione invece più avanzata per gli ospiti del Modena di Tesser (11^), che sono reduci da ben 3 vittorie consecutive, dopo un inizio di campionato non troppo incoraggiante.16:03