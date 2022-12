Non si ferma la Serie B in questi giorni di festività natalizie, un Santo Stefano dedicato alla serie cadetta che si apre con la sfida tra Brescia e Palermo.12:01

Al Rigamonti, con fischio di inizio alle 12.30, le Rondinelle in piena emergenza ospitano una formazione, i rosanero, che vogliono entrare con forza nella lotta play off.12:03

la formazione del PALERMO: 3-5-2 per gli ospiti, Pigliacelli - Mateju, Bettella, Marconi - Di Mariano, Segre, Damiani, Broh, Sala - Vido, Brunori. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Soleri, Saric, Devetak, Poretti, Lancini.12:06

Aglietti deve far fronte alle molte assenze e schiera Bisoli da terzino, con il capitano che lascia il suo posto a centrocampo a Labojko. In attacco Bianchi preferito a Ayé, Galazzi dietro alle punte.12:07

Corini opta per Vido in coppia con bomber Brunori, Di Mariano da quinto di centrocampo con Sala a sinistra. In difesa, Mateju e Marconi ai lati di Bettella.12:09