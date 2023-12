Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Modena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:04

Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in trasferta sul campo del Como, il Modena affronterà in casa il Brescia.17:03

Termina in parità il match tra Spezia e Modena. Primo tempo con poche emozioni, la gara decolla nella ripresa. Palumbo al 64' dal dischetto realizza la rete dl vantaggio. In pieno recupero al 92' Gelashvili di testa in tuffo su assist di S. Esposito pareggia i conti. Da segnalare anche un palo di Moro al 91' e una chiara occasione per Duca al 86'.17:02

90'+7' Fine partita! SPEZIA-MODENA 1-1 (64' rig. Palumbo, 92' Gelashvili).16:59

90'+4' Sostituzione MODENA: entra Riccio esce Duca.16:56

90'+2' GOL! SPEZIA-Modena 1-1! Rete di Gelashvili. Cross di S. Esposito, Gelashvili in tuffo di testa batte Gagno.



Guarda la scheda del giocatore Iva Gelashvili16:55

90'+1' PALO SPEZIA! Moro conclude da fuori area, pallone sul palo. Gagno si salva sul tap-in a botta sicura di Krollis.16:53

90' L'arbitro concede quattro minuti di recupero, si giocherà fino al 94'.16:53

88' Crampi per Palumbo, intanto ci sarà un corner per lo Spezia.16:50

86' OCCASIONE MODENA! Palumbo scodella in area, Duca da pochi passi dalla porta non impatta bene la sfera, blocca Zoet.16:48

84' Sostituzione SPEZIA: entra Krollis esce Elia.16:46

84' Sostituzione SPEZIA: entra Zurkowski esce Bandinelli.16:46

83' Ci provano prima Battistella e poi Duca da fuori area, senza esito.16:45

81' Strizzolo all'indietro per Cotali, il terzino calcia verso la porta: pallone deviato in corner.16:43

79' S. Esposito, defilato sulla destra, mette al centro: pallone intercettato da Gerli.16:42

76' Traversone di Bandinelli, Moro di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.16:39

74' Oukhadda si sgancia in avanti, ma conclude debolmente verso la porta. 16:38

72' Sostituzione SPEZIA: entra Moro esce Kouda.16:34

70' Sostituzione MODENA: entra Strizzolo esce Falcinelli.16:33

70' Sostituzione MODENA: entra Battistella esce Tremolada.16:32

70' Reazione dello Spezia: sponda di P. Esposito, tiro impreciso di Antonucci.16:32

68' Cross di Elia deviato, S. Esposito in area alza troppo la mira.16:30

66' Ammonito COTALI per gioco scorretto su S. Esposito.16:28

64' GOL! Spezia-MODENA 0-1! Rete di Palumbo. Penalty trasformato da Palumbo con un tiro angolato, Zoet intuisce ma non arriva sul pallone.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo16:27

63' RIGORE PER IL MODENA! Contatto in area tra Falcinelli e Gelashvili, l'arbitro indica il dischetto.16:25

62' OCCASIONE MODENA! Conclusione angolata dal limite di Duca, Zoet in tuffo devia in corner.16:24

59' Fallo in attacco di Antonucci, nulla di fatto per lo Spezia.16:21

56' Risponde lo Spezia con Kouda, conclusione respinta da Zaro.16:18

55' Modena in attacco: Falcinelli calcia da posizione defilata, pallone alto.16:18

54' Sostituzione MODENA: entra Oukhadda esce Ponsi.16:16

54' Sostituzione SPEZIA: entra Antonucci esce Candelari.16:16

53' Punizione dalla trequarti per lo Spezia, fallo di Zaro su Bandinelli.16:17

50' Duca avanza a supporto di Falcinelli, Gerli in mediana.16:12

48' Scintille tra Falcinelli e P. Esposito, l'arbitro richiama entrambi.16:10

46' Verde fa tutto da solo, tiro respinto da Cotali.16:11

46' Inizio secondo tempo di SPEZIA-MODENA! Si riparte dal risultato di 0-0.16:08

46' Sostituzione MODENA: entra Gerli esce Manconi.16:07

Nessun tiro nello specchio della porta nel primo tempo per lo Spezia.15:57

Dopo la prima frazione di gara non si sblocca il risultato tra Spezia e Modena, poche le emozioni. Al 22' opportunità per Candelari, tiro impreciso da posizione favorevole. Al 36' Gagno prodigioso su P. Esposito, azione poi fermata per una posizione di fuorigioco. Ospiti pericolosi con Manconi al 47'.15:57

45'+4' Fine primo tempo: SPEZIA-MODENA 0-0! Si va al riposo senza reti.15:52

45'+3' Ammonito DUCA per gioco scorretto su Elia.15:50

45'+2' Ripartenza del Modena: tiro centrale di Manconi, comoda la presa di Zoet.15:50

45' L'arbitro Giua concede quattro minuti di recupero.15:48

43' Elia, da posizione decentrata, ci prova al volo: tiro fuori misura.15:46

42' Modena in avanti: sugli sviluppi di un corner c'è la torre di Zaro, blocca Zoet.15:45

39' Elia dolorante dopo un contrasto con Ponsi e Duca, nulla di serio.15:41

36' Opportunità per P. Esposito, Gagno si salva, poi viene segnalata una posizione irregolare dell'attaccante dello Spezia.15:39

35' Iniziativa personale di Verde, il numero 99 guadagna un corner.15:38

33' Cauz anticipa P. Esposito e interrompe un lungo fraseggio dello Spezia.15:36

30' Cross di S. Esposito dalla trequarti, pallone raccolto agevolmente da Gagno.15:33

27' Ammonito KOUDA per proteste.15:30

26' Tentativo in area di Verde, tiro murato dalla difesa del Modena.15:29

25' Rimpallo sfavorevole per Kouda, sfuma l'azione dei padroni di casa.15:28

22' OCCASIONE SPEZIA! L'azione nasce da un disimpegno impreciso di Gagno, Candelari riceve palla da Kouda ma in area non inquadra lo specchio della porta.15:26

21' Il cross da destra di Ponsi è troppo sul portiere, Zoet blocca la sfera.15:23

18' Problemi tecnici all'apparecchiatura elettronica dell'assistente dell'arbitro, gioco fermo da oltre due minuti.15:20

15' Tremolada dalla bandierina, Amian di testa libera l'area di rigore.15:18

13' Cotali spinge a sinistra, ma il terzino scivola e non riesce a crossare verso l'area.15:16

10' Traversone di Elia, sponda di Verde, Cotali devia in corner.15:13

7' Ammonito MAGNINO per gioco scorretto su Bandinelli.15:09

4' Kouda avanza ma non trova spazio sulla destra, chiude Cotali.15:06

1' Ammonito CANDELARI per gioco scorretto su Manconi.15:04

1' Inizio primo tempo di SPEZIA-MODENA. Dirige la partita l'arbitro Giua.15:02

Lo Spezia ha segnato appena quattro reti nelle ultime 10 gare casalinghe in Serie B.14:43

Le scelte di Bianco: Falcinelli unica punta, Tremolada e Manconi alle sue spalle. In difesa spazio a Cauz. Palumbo, Magnino e Duca a metà campo.14:43

Le scelte di D'Angelo: P. Esposito al centro dell'attacco, Verde e Candelari a supporto. S. Esposito in regia, Amian ed Elia i terzini. Antonucci e Moro in panchina.14:41

Panchina MODENA: Seculin, Pergreffi, Oukhadda, Guiebre, Riccio, Strizzolo, Giovannini, Battistella, Abiuso, Gerli, Bonfanti, Bozhanaj.14:39

Panchina SPEZIA: Dragowski, Zovko, Bertola, Zurkowski, Cipot, Cugnata, Corradini, Muhl, Lachowicz, Krollis, Antonucci, Moro.14:38

Formazione MODENA (4-3-2-1): Gagno - Ponsi, Zaro, Cauz, Cotali - Palumbo, Magnino, Duca - Manconi, Tremolada - Falcinelli.14:40

Formazione SPEZIA (4-3-2-1): Zoet - Amian, Gelashvili, Nikolaou, Elia - Kouda, S. Esposito, Bandinelli - Verde, Candelari - P. Esposito.14:40

Manca poco all'inizio di Spezia-Modena. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta lo scorso turno di campionato.14:31

Benvenuti alla diretta della partita della 19^ giornata di Serie B, si affrontano Spezia e Modena.14:30