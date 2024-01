Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Brescia, gara valida per la Giornata 22 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona.13:30

La Cremonese è reduce da due vittorie consecutive (doppio 1-0 contro Spezia e Cosenza) e attualmente occupa il terzo posto in classifica con ben 38 punti. Di questi, 18 sono arrivati tra le mura amiche dello Zini, impianto in cui i grigiorossi non perdono da oltre tre mesi: l’ultimo k.o. risale infatti al 21 ottobre 2023 (0-1 col Sudtirol), poi una striscia aperta di cinque successi di fila.13:33

Il Brescia non perde da due gare – vittoria 2-1 col Modena, pareggio 1-1 contro il Sudtirol – ed è in piena zona Playoff, con l’ottavo posto a quota 29 punti. Ottimo il ruolino di marcia esterno per le Rondinelle, capaci di conquistare ben 16 punti lontano dal Rigamonti e con l’ultima sconfitta in trasferta che risale ormai all’8 novembre scorso (0-1 a Palermo).13:30

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con un 3-5-2 formato da: Jungdal - Antov, Lochoshvili, Bianchetti - Sernicola, Collocolo, Majer, Falletti, Zanimacchia - Vazquez, Coda. All. Stroppa. A disposizione: Livieri, Saro; Ghiglione, Quagliata, Rocchetti; Abrego, Castagnetti; Afena-Gyan, Ciofani, Okereke, Tsadjout.13:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia risponde con un 4-3-2-1 in cui figurano: Andrenacci - Papetti, Adorni, Mangraviti, Dickmann - Bisoli, Bertagnoli, van de Looi - Bjarnason, Galazzi - Moncini. All. Maran. A disposizione: Avella; Fares, Huard, Jallow; Besaggio, Fogliata, Paghera; Bianchi, Ferro, Olzer.13:58

Mister Stroppa non ha convocato né Ravanelli né Tuia, ma per il resto schiera un 11 titolare molto simile a quello che aveva iniziato la sfida vinta (1-0) contro lo Spezia. Il centrale di difesa viene oggi sostituito da Lochoshvili, mentre Majer prende il posto di Castagnetti dall’inizio. Sernicola-Zanimacchia quinti di centrocampo, davanti la coppia Coda-Vazquez.13:32

Mister Maran ripropone quasi tutto l’undici con cui il Brescia aveva pareggiato (1-1) col Sudtirol, cambiando però sistema di gioco, con Jallow cbe parte oggi dalla panchina e van de Looi titolare in mezzo al campo. In avanti coppia Bjarnason-Galazzi a sostegno di Moncini. Fares recuperato all’ultimo, ma va in panchina.13:58

Ben 51 i precedenti tra questi due club, con 17 successi del Brescia, 14 della Cremo e 20 pareggi. I grigiorossi hanno però vinto sette degli ultimi otto “derby” contro squadre lombarde in Serie B: tre volte col Como, due proprio col Brescia, una a testa con Monza e Lecco. All’andata finì 3-0 per la Cremonese, con reti di Massimo Coda, Luca Ravanelli e David Okereke.13:32

1' INIZIA Cremonese-Brescia, fischio di Santoro e si può partire qui allo Zini. Meteo sereno con temperatura di 5/6°, tantissimi i tifosi delle Rondinelle giunti a Cremona. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva, calcio d'inizio battuto dagli ospiti. 14:04

2' Lancio di fumogeni in campo dalla curva della Cremo e allora gioco momentaneamente interrotto dal direttore di gara, il signor Santoro. Intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il terreno di gioco. 14:05

3' Sugli sviluppi di un corner battuto corto dai padroni di casa, Falletti esce bene dai blocchi dei compagni e, dal limite, cerca il destro di prima intenzione. Buona l'idea, un po' meno l'esecuzione: palla alta sopra la traversa di Andrenacci. 14:07

4' L'arbitro Santoro ferma nuovamente la partita. Visibilità scarsissima in campo, a causa dei fumogeni, ma anche lancio di oggetti verso l'area di rigore del Brescia dalla curva grigiorossa. Si attende di poter riprendere a giocare...14:08

6' Si riparte, Santoro scodella la sfera e il possesso torna a disposizione dei padroni di casa. Manovra così la Cremonese in ampiezza, Brescia che accenna un timido pressing alto. 14:09

8' Un po' di errori tecnici negli ultimi 25-30 metri per entrambe le squadre. Majer già a prendersi le chiavi della regia grigiorossa, van de Looi prova però a tenergli testa da pari-ruolo. 14:12

9' Problema fisico per Collocolo, il quale è a terra e si tiene il ginocchio destro. Il numero 8 della Cremo aveva subito in precedenza un colpo duro, ma fortuito, con un avversario. Non sembra poter proseguire Collocolo, pronto a subentrare un compagno. 14:13

11' CAMBIO CREMONESE. Già costretto alla prima sostituzione mister Stroppa: Collocolo non ce la fa a proseguire, dentro Gonzalo Abrego. 14:14

12' Angolo di Galazzi dalla sinistra, con cross che spiove praticamente all'altezza del dischetto. Adorni stacca bene ma non riesce a impattare di testa verso la porta di Jungdal, il quale fa sua la sfera con una comoda presa alta. 14:16

15' Ci prova Moncini con un bel destro a giro dalla distanza, Jungdal devia in angolo ma il gioco è comunque fermo per una posizione di offside in partenza dell'attaccante del Brescia. 14:18

17' Ottimo intervento difensivo di Dickmann, il quale si oppone all'imbucata intelligente di Mayer. L'azione però prosegue e Bjarnason aggancia irregolarmente Vazquez. Punizione interessante per la Cremo, a circa 30/32 metri dalla porta di Andrenacci con palla leggermente defilata sulla sinistra. 14:21

18' Falletti ci prova direttamente da calcio piazzato, con una conclusione di destro a giro. Palla che non si abbassa però abbastanza, con Andrenacci comunque sulla traiettoria e non costretto all'intervento. 14:22

19' Primo squillo di Zanimacchia. Stupendo controllo a seguire di tacco, fuga sulla sinistra, sterzata su Dickmann e cross al centro. Coda si avvita per battere a rete di testa, ma Andrenacci fa buona guardia e para il colpo di testa, comunque centrale, del numero 90 grigiorosso. 14:23

22' Altro pericolo per il Brescia. Sernicola mette in mezzo un cross a mezz'aria dalla destra, Coda non ci arriva con lo stop ma il pallone diventa buono per Zanimacchia. Quest'ultimo si gira in area e prova il destro, ma viene murato da due avversari. 14:26

24' Fallo di Abrego su Bisoli, il quale si fa tamponare e conquista una preziosa punizione. Con questo calcio piazzato, il Brescia può infatti rifiatare un po' e spezzare il buon ritmo che hanno trovato i padroni di casa. 14:28

25' Duro scontro in mezzo al campo tra Antov e Bjarnason in un duello aereo. Intervento degli staff sanitari e ghiaccio sulla testa per entrambi i calciatori. Poi bella stretta di mano, con Antov che aiuta a rialzare il trequartista delle Rondinelle. 14:29

28' Possesso palla prolungato, ma abbastanza sterile, della Cremo. I padroni di casa schiacciano le Rondinelle nella loro trequarti, ma non riescono a pungere verso la porta di Andrenacci. 14:32

30' GOL! CREMONESE-Brescia 1-0! Rete di Gonzalo Abrego. Azione insistita dei grigiorossi, il numero 32 lavora benissimo al limite, entra in area e trova l'uno-due con Coda, chiudendo poi la trama offensiva con un tocco di punta ravvicinato che non dà scampo ad Andrenacci.



32' VAR al lavoro per valutare la posizione di partenza di Sernicola e un contatto tra lo stesso Abrego e un avversario. Intanto, altri fumogeni lanciati dalla curva della Cremo verso l'area del Brescia...14:35

33' Rete convalidata dopo il check del VAR, Cremonese avanti 1-0. Visibilità che torna offuscata dal lancio di fumogeni intanto, non una grande idea quella dei tifosi di casa.14:37

35' Lancio lungo di Adorni per Moncini, ma l'attaccante del Brescia fa un movimento diverso rispetto a quello voluto dal compagno e così la palla arriva sui piedi di Jungdal, che può far ripartire il possesso dei padroni di casa. 14:38

36' Proteste della Cremonese per un presunto tocco di mano in area del Brescia. In realtà, sul cross di Zanimacchia, Dickmann si oppone al meglio e tocca con la spalla, come confermato dal direttore di gara Santoro. 14:40

38' Bjarnason e Galazzi molto scollegati dal gioco del Brescia, poiché per ora quasi mai capaci di accompagnare la manovra offensiva e innescare Moncini, ma anche di raccordare il gioco delle Rondinelle. 14:42

40' Altra bell'azione della Cremo, terminata col fallo subito da Vazquez in posizione centrale ai 25 metri dalla porta difesa da Andrenacci. Punizione interessantissima per i padroni di casa, barriera a 5 per il portiere del Brescia.14:44

42' Coda ci prova col destro, ma colpisce in pieno volto Bisoli. Il centrocampista del Brescia resta a terra e necessita dell'intervento dello staff sanitario. Calciata decisamente male la punizione dal bomber numero 90 della Cremo.14:45

44' Altra sfuriata di Zanimacchia sulla sinistra, con l'esterno della Cremo che manda al bar due avversari e poi va al cross. Palla interessante per Sernicola sul secondo palo, ma Papetti lo anticipa con un buon intervento aereo.14:48

45' Saranno ben otto i minuti di recupero in questo primo tempo tra Cremonese e Brescia. Extra-time lunghissimo dovuto alle tante, troppe interruzioni di gioco. 14:49

45'+1' Imbucata di Vazquez geniale e traccia per Falletti, il quale scappa dietro alla linea difensiva del Brescia, entra in area e mette in mezzo un cross rasoterra molto forte, su cui però nessun compagno riesce a trovare la deviazione vincente. 14:50

45'+4' Adesso è monologo totale della Cremonese. Zanimacchia scappa di nuovo via sull'out di sinistra e trova Falletti con un bel cross rasoterra, ma il numero 7 grigiorosso ritarda troppo la battuta a rete da posizione invitante e l'azione termina con un angolo conquistato dai padroni di casa. 14:53

45'+6' A terra Falletti per un problema al volto. Manata fortuita e involontaria di Adorni ai suoi danni, il numero 7 grigiorosso può riprendere a giocare. 14:55

45'+8' FINE 1° TEMPO. Cremonese-Brescia 1-0. Prima metà di gara con pochi squilli, anche se uno di essi è finora decisivo. Gol di Abrego al 30'. Prima metà di gara lunghissima e con tante interruzioni. 14:57

Vantaggio meritato per la Cremo, anche perché il Brescia non ha creato praticamente nulla dalle parti di Jungdal (zero parate per lui) e sta venendo dominato a livello di gioco. Zanimacchia attivissimo sulla sinistra, ma non è certo una novità, molto bene anche Falletti e Majer in cabina di regia. Rondinelle ampiamente insufficienti in questa prima metà di gara. 14:58