LIVE ASCOLI - MONZA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori13:29

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Monza, gara valida per la 14ma giornata di Serie B.13:29

Il Del Duca ospita una delle gare più attese di questo turno del campionato cadetto. Ascoli e Monza sono infatti appaiate a quota 21 punti in classifica, in piena lotta per l'accesso ai playoff. Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie: i padroni di casa contro il Pordenone mentre il Monza ha battuto il Como in uno dei derby lombardi più sentiti.13:34

FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI. Sottil sceglie il consueto 4-3-1-2: Leali - Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio - Saric, Buchel, Caligara - Sabiri - Iliev, Dionisi. A disposizione: Guarna, Collocolo, Tavcar, De Paoli, Eramo, Bidaoui, Petrelli, Castorani, Quaranta, Franzolini, Baschirotto, Felicioli.13:37

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. 3-5-2 per Stroppa: Di Gregorio - Donati, Paletta, Marrone - Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D'Alessandro - Dany Mota, Vignato. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Bettella, Machin, Ciurria, Siatounis, Finotto, Gytkjaer, Brescianini, Antov, Mazzitelli.14:05

Sottil, a caccia della prima vittoria da allenatore contro Stroppa, conferma dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Pordenone. L'unico cambio è nei tre di centrocampo con Caligara chiamato a sostituire l'infortunato Maistro, al suo fianco Saric, match winner nella gara dello scorso Aprile contro i lombardi, e Buchel. Davanti a Leali ci sono i confermatissimi Salvi, Botteghin, Avlonitis e D'Orazio. Sabiri dietro le punte Iliev-Dionisi.13:43

Stroppa replica l'undici iniziale del derby col Como con Marrone al posto di Caldirola. Con lui davanti a Di Gregorio confermati Donati e Paletta. Sulle fasce ci saranno ancora una volta Pedro Pereira a destra e D'Alessandro a sinistra. Carlos Augusto è assente per infortunio. In mezzo Colpani e Valoti avranno il compito di inventare calcio ai fianchi di Barberis. In avanti spazio Dany Mota-Vignato con Ciurria, Finotto e Gytkjaer pronti a subentrare. Parte dalla panchina anche Machin, autore del gol vittoria nello scorso turno.14:06

L'Ascoli viene da due vittorie di fila e cerca di calare il tris per rimanere in zona playoff, il Monza è invece a caccia della prima vittoria esterna in campionato. Le emozioni non dovrebbero mancare quest'oggi.13:53

Arbitro della sfida il signor Di Martino, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Cipriani. Quarto uomo Iacobellis. Al VAR ci sarà Pezzuto con Bercigli AVAR.14:00

Splende il sole sull'impianto marchigiano.14:01

Le squadre fanno il proprio ingresso in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.14:00

Si parte!14:02

2' Avvio tranqullo da parte di entrambe le formazioni, col Monza che sta però già cercando di stabilirsi in zona offensiva.14:03

2' Colpani riceve palla in area, si gira sul sinistro e calcia a giro verso l'incrocio opposto. La palla finisce fuori e colpisce il sostegno della rete.14:04

3' Marrone alza troppo la gamba e colpisce Dionisi. Punizione per l'Ascoli in zona offensiva.14:05

5' Nulla di fatto sul calcio piazzato con la difesa monzese che respinge in corner.14:06

5' PALO DI DIONISI! D'Orazio crossa sul primo palo dalla sinistra e Dionisi colpisce il palo con il tacco!14:07

6' Sabiri pesca Iliev in area, l'attaccante si gira e cerca l'assist per Dionisi ma la difesa respinge in fallo laterale.14:08

7' RIGORE PER L'ASCOLI! Donati liscia il pallone e colpisce Sabiri. Sul dischetto proprio Sabiri.14:09

8' GOL! ASCOLI-Monza 1-0! Rete di Sabiri su calcio di rigore! Il tedesco apre il piattone destro e spiazza Di Gregorio portando l'Ascoli in vantaggio.



9' Trivela di Dionisi dalla destra a cercare Caligara. Di Gregorio esce dall'area piccola e fa sua la sfera.14:11

10' Vignato ubriaca Salvi sulla destra crossa a uscire sul secondo palo. L'Ascoli si salva in corner.14:14

11' Contropiede fulmineo dell'Ascoli con Dionisi che conduce palla al centro poi scarica per Sabiri. Il tedesco chiude il triangolo ma Paletta riesce a intervenire salvando i suoi.14:13

12' Cross di D'Alessandro dalla sinistra e altra respinta della difesa di casa.14:14

13' Il Monza sta provando a reagire ma per ora l'Ascoli riesce a chiudere tutti gli spazi.14:15

14' D'Alessandro crossa dal fondo ma non trova compagni al centro. Poi Dany Mota prova la percussione centrale ma Botteghin non si fa saltare.14:16

15' Giallo per Caldirola dopo un intervento scomposto su Sabiri nella metà campo marchigiana.14:16

16' Barberis spinge Saric poi trattiene Dioinisi. Di Martino concede una punizione all'Ascoli sullo spigolo dell'area avversaria.14:18

17' Sabiri calcia direttamente in porta ma la sua conclusione è centrale. Di Gregorio blocca senza problemi.14:18

18' Dionisi regala un calcio d'angolo al Monza sbagliando un controllo al volo.14:19

18' OCCASIONE MONZA! Barberis tocca corto per Colpani dalla bandierina, l'ex Atalanta crossa dalla destra col sinistro a giro e pesca Dany Mota sul palo lungo. Il portoghese è bravo a prendere il tempo ai propri marcatori ma non inquadra la porta col colpo di testa da pochi passi!14:21

20' Valoti conquista una punizione sulla trequarti avversaria. Fallo di Saric.14:21