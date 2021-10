Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori17:31

Turno infrasettimanale di Serie B, il Brescia ospita il Lecce in una sfida che é un vero big match per la categoria: da una parte la squadra di Inzaghi seconda in classifica, dall'altra i salentini quarti.17:31

Le Rondinelle arrivano dal successo nel derby con la Cremonese, la formazione di Baroni non perde da agosto ma ha pareggiato le ultime due, scivolando di posizione in classifica.17:32

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA che si schiera con il 4-3-2-1, Perilli - Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac - Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli - Jagiello, Tramoni - Moreo.17:34

A disposizione del BRESCIA: Spalek, Linnér, Andreoli, Palacio, Mangraviti, Papetti, Huard, Cavion, Bajic, Joronen, Karacic, Olzer.17:35

La formazione del LECCE: 4-3-3 per i Salentini, Bleve - Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca - Majer, Hjulmand, Gargiulo - Strefezza, Coda, Di Mariano.17:38

A disposizione del LECCE: Dermaku, Delgado, Björkengren, Blin, Calabresi, Gabriel, Vera, Bjarnason, Borbei, Listkowski, Olivieri.17:39

Inzaghi decide in un 4-3-2-1 con Jagiello e Tramoni alle spalle di Moreo, solo panchina per Spalek e Palacio. Confermata difesa e centrocampo, in porta Perilli e non Joronen.17:41

Assente Tuia, Baroni decide per Meccariello, con Dermaku in panchina. Per il resto il tecnico opta sul suo undici e sul tridente formato da Strefezza, Coda e Di Mariano.17:43

Il Brescia ha vinto le ultime tre gare casalinghe giocate contro il Lecce tra Serie A e Serie B; più in generale la squadra lombarda è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare interne contro i giallorossi (5V, 2N).17:44