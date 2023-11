Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!!20:28

Nel prossimo turno il Sudtirol giocherà in casa contro il Como mentre il Brescia andrà in scena, sempre sul proprio campo, contro la Sampdoria.20:27

Secondo pareggio consecutivo, sempre in rimonta per il Brescia, che sale a 15 punti muovendo la sua classifica.20:26

Il Sassuolo sciupa una grande occasione, dopo 3 sconfitte consecutive, di fare un balzo in avanti in classifica. Gli emiliani restano dodicesimi.20:26

Termina 1-1 la sfida tra Sudtirol e Brescia. I padroni di casa passano in vantaggio nella fase iniziale di gara con Tait e nel corso della prima frazione creano le migliori opportunità da rete, pur senza raddoppiare. Gli ospiti restano in dieci allo scadere della prima frazione, ma restano in partita senza correre grandi pericoli, e raccolgono il pareggio a circa dieci minuti dal traguardo grazie al subentrato Borrelli.20:25

90'+5' Fischio finale della gara. Sudtirol-Brescia 1-120:23

90'+3' Poluzzi smanaccia il corner battuto dal Brescia, che prova a chiudere la gara in zona d'attacco.20:23

90'+2' Cross di Giorgini dalla sinistra che termina direttamente sul fondo.20:20

90'+1' Quattro minuti di recupero20:19

87' Giallo per l Brescia. Ammonito Dimitri Bisoli per proteste.20:17

87' Casiraghi mette in mezzo un pallone e scontro tra Pecorino e Mangraviti, ma l'arbitro fischia il fallo contro l'attaccante.20:16

86' Punizione da lontano di Casiraghi che termina abbondantemente a lato.20:14

83' Cambio per il Sudtirol. Esce il terzino Andrea Cagnano ed entra l'attaccante Emanuele Pecorino.20:12

83' Mischia furibonda in area del Brescia, che viene interrotta dall'arbitro per una segnalazione di fuorigioco.20:11

81' Cross da sinistra di Cagnano bloccato in presa alta da Lezzerini.20:09

79' GOL! Sudtirol-BRESCIA 1-1. Rete di Gennaro Borrelli, che sfrutta un pregevole assist di esterno di Galazzi, che lo mette in condizone di battere agevolmente Poluzzi.



Guarda la scheda del giocatore Gennaro Borrelli20:08

76' Giallo per il Sudtirol. Ammonito Andrea Cisco per un intervento in ritardo ai danni di Galazzi.20:05

74' Cambio per il Sudtirol. Esce l'attaccante Raphael Odogwu ed entra l'esterno Andrea Cisco.20:03

71' Spunto dalla sinistra di Odogwu per Merkaj, che non riesce ad indirizzare il colpo di testa verso la porta.19:59

67' Cambio per il Sudtirol. Esce l'esterno Gabriel Lunetta ed entra l'attaccante Silvio Merkaj.19:57

67' Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Nicola Rauti ed entra Jèrèmie Broh.19:57

65' Tentativo al volo di Dickmann murato dalla difesa avversaria.19:54

63' Tentativo dal fuori area di Bisoli, costringendo Poluzzi ad una parata impegnativa.19:52

62' Cambio a centrocampo per il Brescia. Esce Massimo Bertagnoli ed entra Dimitri Bisoli.19:51

62' Cambio in attacco per il Brescia. Esce Gabriele Moncini ed entra Gennaro Borrelli.19:51

59' Lunetta è ancora a terra dolorante dopo un intervento di Mangraviti.19:48

57' Punizione di Casiraghi e colpo di testa di Giorgini che termina alto.19:46

56' Giallo per il Brescia. Ammonito Andrea Papetti, reo di aver sgambettato Casiraghi che l'aveva saltato.19:45

52' Cross di Dickmann per Moncini, che tenta una rovesciata, colpendo però male il pallone.19:41

46' Gran tiro dal limite di Casiraghi e grande risposta in angolo di Lezzerini.19:35

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sudtirol.19:34

45' Cambio per il Brescia. Esce il trequartista Birkir Bjarnason ed entra l'esterno Nicolas Galazzi.19:39

45' Cambio per il Sudtirol. Esce il difensore Daouda Peeters ed entra il centrocampista Lorenzo Lonardi.19:37

45' Cambio per il Brescia. Esce l'esterno Matthieu Huard ed entra l'attaccante Flavio Junior Bianchi.19:36

Termina il primo tempo con i padroni di casa avanti di una rete grazie ad una rete segnata da Tait nella fase iniziale della gara. Sono sempre gli alto atesini a creare le occasioni da gol più pericolose, senza però riuscire a raddoppiare. Allo scadere della prima frazione di gioco gli ospiti restano in dieci a causa di una doppia ammonizione rimediata da Olzer.19:21

45'+4' Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Brescia 1-019:19

45'+2' Rosso per il Brescia. Espulso per doppia ammonizione Giacomo Olzer, per un intervento in ritardo ai danni di Casiraghi.19:18

45'+1' Due minuti di recupero.19:16

43' Tentativo da lontano di Lunetta, abbondantemente alto.19:14

41' Conclusione da lontano di van de Looi, che sfila a lato della porta di Poluzzi.19:11

39' Odogwu appoggia per Lunetta, la cui conclusione è però centrale.19:09

37' Olzer calcia alto una punizione da buona posizione.19:08

36' Huard prova a mettere dentro da sinistra, ma la difesa libera.19:06

34' Cross di Cagnano per Rauti, ma Mangraviti libera in angolo.19:04

30' Giallo per il Brescia. Ammonito Giacomo Olzer per un pestone ai danni di Masiello.19:01

29' Gran parata di Poluzzi su tentativo di tacco di Moncini su azione di calcio d'angolo.18:59

25' Bella imbucata di Casiraghi per Lunetta, che commette però fallo in attacco.18:55

22' Fase di stallo della partita.18:54

17' Si fa vedere in avanti il Brescia. Il tentativo dal limite di Bertagnoli trova una doppia deviazione.18:47

14' Casiraghi appoggia per Rauti, che fa partire un gran destro che si stampa sul palo e successivamente carambola sulla schiena del portiere e finisce in corner.18:45

12' Azione di Casiraghi dalla sinistra, che mette in mezzo per Rauti, anticipato da Mangraviti.18:43

7' GOL! SUDTIROL-Brescia 1-0. Rete di Fabian Tait. Su azione di corner serie di batti e ribatti e tentativo di Tait da dentro l'area, che passa attraverso le gambe di vari giocatori.



Guarda la scheda del giocatore Fabian Tait18:40

7' Gran tiro di Giorgini da lontano e grandissima parata di Lezzerini.18:37

Lunetta recupera un pallone e avvia una pericolosa azione offensiva per il Sudtirol, ma l'arbitro fischia un fallo di mano dell'esterno.18:32

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Brescia.18:30

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l'incontro Matteo Gualtieri di Asti.18:29

BRESCIA(3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, van de Looi, Huard; Bjarnason, Olzer; Moncini Allenatore: Rolando Maran19:54

SUDTIROL(4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Cagnano; Lunetta, Peeters, Tait, Casiraghi; Rauti, Odogwu Allenatore: Pierpaolo Bisoli18:15

L'ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato al Druso, lo scorso 15 gennaio, è terminato 1-0 per i padroni di casa.18:03

Gli ospiti hanno due punti in meno rispetto agli alto atesini a causa di una profonda crisi di risultati che ha portato la squadra ad aver ottenuto solamente un punto nelle ultime 6 giornate.18:02

I padroni di casa hanno 16 punti, ma devono riscattare le ultime 3 sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra al dodicesimo posto.18:01

Benvenuti allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Brescia, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B.18:00