Al Ferraris tutto pronto per Genoa-Parma, quarta giornata di Serie B.11:41

Big match di giornata, entrambe le squadre ancora imbattute in questo avvio di campionato: i rossoblu puntano a staccare in vetta con il primo successo interno, i ducali a scavalcare gli avversari in classifica con le prime reti esterne. 12:00