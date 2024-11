Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori14:12 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Bari, gara valevole per la 15a giornata di Serie B!14:12

Siamo allo Stadio Mario Rigamonti! Il Brescia di Rolando Maran ospita il Bari di Moreno Longo.14:13

Il Brescia arriva da 2 battute d'arresto consecutive. Prima la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Cosenza di Massimiliano Alvini e poi il pareggio a reti inviolate a Castellammare di Stabia nell'ultima giornata di campionato. Le Rondinelle si trovano attualmente all'8° posto in classifica in virtù dei 18 punti maturati finora.14:16

Il Bari dopo aver perso nelle prime 2 uscite di campionato non ha più conosciuto la sconfitta. 20 i punti ottenuti grazie ai 12 risultati utili consecutivi che proiettano i Galletti al 6° posto in classifica. 8 i pareggi e 4 le vittorie nel corso della stagione, 2 delle quali arrivate negli ultimi 2 turni di campionato contro Salernitana e Cittadella.14:20

La gara sarà diretta dal sig. Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti designati sono Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Mattia Polito della sezione di Lecce, il quarto ufficiale è Giuseppe Maria Manzo, della sezione di Torre Annunziata. Al VAR ci sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, coadiuvato dall’AVAR Marco Monaldi della sezione di Macerata.14:22

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA. Maran schiera i suoi con il 4-3-1-2. Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Besaggio, Paghera, Bertagnoli; Galazzi; Juric, Moncini.14:57

FORMAZIONE UFFICIALE BARI. Longo risponde schierando il suo Bari con il 3-4-2-1. Radunovic; Mantovani, Simic, Pucino; Dorval, Maita, Benali, Oliveri; Sibilli,Falletti; Novakovich.14:58

A disposizione Brescia. Avella, Andrenacci, Buhagiar, Nuamah, Bianchi, Bisoli, Dickmann, Bjarnason, Papetti, Olzer, Borrelli.14:30

A disposizione Bari. Pissardo, Lasagna, Lella, Manzari, Sgarbi, Favasuli, Favilli, Maiello, Tripaldelli, Saco, Obaretin, Bellomo.14:28

Le scelte di Maran. Molti cambi rispetto alla partita giocata contro la Juve Stabia. Trovano posto in difesa Adorni e Corrado come centrale e come terzino destro al posto di Papetti e Dickmann. A centrocampo Paghera, al posto di Verreth, ad affiancare Besaggio e Bertagnoli. I terminali offensivi sono Juric e Moncini che vanno a sostituire Bianchi e Borrelli, con Galazzi ad agire alle loro spalle.14:58

Le scelte di Longo. Solo 2 cambi invece per il Bari con Longo che conferma il blocco che ha vinto le ultime uscite stagionali. Il primo cambio viene effettuato a centrocampo dove Benali va a sostituire Maiello(in gol all'ultima giornata). Mentre davanti partirà dalla panchina Kevin Lasagna(gol anche per lui contro il Cittadella), che non è al meglio della condizione, e verrà dato spazio a Falletti.15:00

Le squadre stanno scendendo in campo! E' tutto pronto per questo scontro diretto in piena zona play-off!14:59

INIZIA LA PARTITA! Primo possesso gestito dai padroni di casa.15:02

1' Lancio lungo immediato del Brescia che si spegne in rimessa laterale.15:02

1' GOL!! BRESCIA-Bari 1-0!! Dopo appena 32 secondi si sblocca la partita! Juric serve per Moncini che da ottima posizione batte Radunovic ma colpisce il legno. Si avventa sulla respinta e insacca Nicolas Galazzi!



2' Partenza shock per il Bari che si trova subito a inseguire.15:05