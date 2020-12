LIVE CITTADELLA - LECCE 2-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Corini apporta due modifiche, entrambe in mediana: chance da titolare per Bjorkengren, Henderson preferito a Listkowski. In avanti, bomber Coda supportato da Mancosu e Stepinski.14:13

Iori in area per Tsadjout, Henderson spazza l'area.15:06

Iori in verticale per Tsadjout, Lucioni intercetta.15:24

OCCASIONE LECCE! Gran palla di Coda per Stepinski, destro al volo, Kastrati si salva con un po' di fortuna deviando in angolo.15:40

GOL! Cittadella-LECCE 1-2! Doppietta di Coda. Sventagliata di Tachtsidis, Stepinski cambia gioco per Coda che controlla e con un piatto preciso non lascia scampo a Kastrati. Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda 15:45

Partono forte i giallorossi - subito in gol con Stepinski, annullato per fuorigioco - ma passano in vantaggio i granata con Ogunseye che sfiora il raddoppio. Infortunio per Tsadjout, i giallorossi crescono ribaltando il risultato: Coda firma una doppietta, Kastrati salva su Stepinski.15:50