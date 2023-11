Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Modena, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.13:10

Il Catanzaro, terzo in classifica con 21 punti, è reduce dalla sconfitta di Como (1-0).13:13

Il Modena dal canto suo occupa la quinta posizione in classifica a 19 punti. E' in serie positive da tre partite (due vittorie e un pareggio) e nell'ultimo turno ha sconfitto la Ternana per 2-1.13:16