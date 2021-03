LIVE MONZA - PORDENONE 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Monza-Pordenone, gara valida per il 27° turno di Serie B. 17:30

La sfida dell'U-Power Stadium oppone i padroni di casa, in piena corsa promozione dall'alto dei 44 punti collezionati, agli ospiti, a metà classifica con 33 punti all'attivo. All'andata finì 1 a 1. 17:33

Brocchi opta per Boateng nel tridente con Gytkjaer e Mota; Balotelli inizia dalla panchina. Tesser risponde con il tandem Ciurria-Morra sostenuti da Zammarini. 18:04

Squadre in campo sul terreno di gioco: padroni di casa in maglia rossa, ospiti in casacca neroverde. 17:59