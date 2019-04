90' Finisce senza recupero. Il Cittadella vince 4-0

86' Ultimi minuti di gioco di una partita che non ha più nulla da dire

82' Ci prova Panico a fare cinquina con un tiro a giro dal limite. Pallone alto

81' Nonostante i quattro gol il Cittadella continua ad attaccare

77' MONCINI! Trasforma il rigore e porta a quattro le reti

75' RIGORE! Moncini scarta Kupisz che lo stende. Decisione sacrosanta

72' Il Cittadella fa girare il pallone mentre il Livorno prova qualche timida sortita offensiva

69' La partita ormai non ha più nulla da dire. Cittadella avanti di tre gol e con un uomo in più

66' Nel Cittdella esce Branca ed entra Panico

64' Esce Adorni ed entra Camigliano

63' Angolo per il Cittadella, fallo in attacco di Adorni

61' Nel Livorno esce Salzano ed entra Raicevic

60' Nel Cittadella esce Settembrini ed entra Proia

59' Schenetti scappa a destra, palla in mezzo per Moncini che di prima la mette dove Zima non può arrivare

58' MONCINI! 3-0 per Cittadella

56' Finotto arriva sul fondo e mette in mezzo per Schenetti che da solo in mezzo all'area di rigore non sbaglia

55' SCHENETTI! 2-0 per il Cittadella

52' Nel Livorno escono Diamanti e Dumitru ed entrano Kupisz e Rocca

51' Angolo per il Cittadella, respinta corta della difesa. Settembrini di controbalzo manda a lato

50' Troppe proteste per l'esterno che gli constano il rosso

49' Porcino per fallo su Schenetti

48' Tiro cross dalla sinistra di Benedetti, Zima controlla in due tempi

46' Iniziata la ripresa

45' Intervallo

45' Un minuto di recupero

44' BRANCA! Il centrocampista prende palla e lascia partire un gran sinistro che fa la barba al palo

43' Salzano per una trattenuta su Settembrini

41' TRAVERSA DI DI GENNARO! Punizione di Agazzi, sponda di Gonnelli per Di Gennaro che al volo di destro coglie la traversa

40' Ancora Cittadellla con un tiro dal limite di Schenetti. Zima para facilmente

39' Schenetti salta Dainelli e mette al centro per Settembrini, tacco per Finotto che di destro batte Zima

38' FINOTTO! Cittadella avanti

35' Ultimi dieci minuti di gioco di una partita che per il momento stenta a decollare

33' SCHENETTI! Ancora vicino al gol il giocatore del Cittadella che calcia di potenza dal limite dell'area. Pallone alto di un soffio

31' Diamanti allarga per Porcino che crossa di prima intenzione. Pallone troppo lungo per gli attaccanti del Livorno

29' Problemi per Moncini che non sembra in grado di proseguire. Intervengono i sanitari

26' Schenetti per proteste. I giocatori del Cittadella chiedevano un rigore per un fallo di Gonnelli su Moncini ma il giocatore ha preso il pallone

23' MURILO! Ottima ripartenza del Livorno con Diamanti che serve Murilo in area di rigore. L'attaccante però perde troppo tempo per tirare e la sua conclusione poi viene ribattuta

21' Bello stop di Dumitru sulla destra che poi prova a innescare Valiani. Pallone troppo lungo

19' PALO DEL CITTADELLA! Dainelli sbaglia il rinvio, palla a Schenetti che da dentro l'area di rigore calcia violentemente colpendo il palo a Zima battuto

17' Di Gennaro per una trattenuta su Benedetti

15' Più Cittadella che Livorno in questi primi 15 minuti di gioco. Tanti gli errori in mezzo al campo da parte degli amaranto

12' Suggerimento di Diamanti per Murilo, Paleari in uscita anticipa l'attaccante amaranto

10' Primo tiro del Livorno con Diamanti che prova a sorprendere Paleari. Pallone alto

7' Cross di Benedetti per la testa di Moncini che sovrasta Gonnelli ma manda alto

4' Tiro cross di Schenetti dalla destra, Zima respinge non benissimo con Iori che arriva sulla ribattuta ma spara alto

2' Cross di Ghiringhelli dalla destra, Zima esce e fa sua la sfera

1' Iniziato il match

Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto de L'Aquila a dieci anni di distanza dal tragico evento