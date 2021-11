LIVE CROTONE - MONZA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Crotone-Monza, gara valida per il 12° turno di Serie B. 12:45

Il match dello ''Scida'' mette di fronte i padroni di casa, in zona retrocessione con 7 punti, agli ospiti, i quali inseguono la zona playoff con 17 punti all'attivo. 12:47

Marino senza lo squalificato Kargbo e gli infortunati Benali, Mogos e Estevez; difesa a quattro, in attacco Oddei, Mulattieri e Maric. Stroppa recupera Mota per la panchina, reintegra Mazzitelli ma perde Lamanna, Favilli, Barillà e Scozzarella; Valoti-D'Alessandro tandem offensivo. 16:18

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:06

Squadre in campo agli ordini di Di Bello: padroni di casa incasacca rossoblu, ospiti in completo bianco con banda verticale rossa. 16:13

Chiusura di Vulic in calcio d'angolo. 16:19

Cross di Sala, Pedro Pereira si rifugia in corner. 16:22

Lancio profondo per D'Alessandro, tiro di prima intenzione non semplice che esce a lato. 16:23

Molto attivo Oddei sulla corsia di destra, altro tiro dalla bandierina per il Crotone. 16:24

INFORTUNIO A CONTINI! Il portiere rossoblu a terra per un problema muscolare, pronta la sostituzione. 16:35

MULATTIERI! Assist di Maric, Mulattieri controlla ma calcia non bene, blocca Di Gregorio. 16:28

GOL! Crotone-MONZA 0-1! Rete di Colpani. Ospiti in vantaggio: D'Alessandro serve Colpani, il quale dribbla due avversari e batte Festa con un preciso sinistro. Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani 16:34

Carlos Augusto ferma in tackle Molina. 16:36

Cross di Molina sul secondo palo, irraggiungibile per Maric. 16:40

Punizione battuta da Barberis, sfera direttamente in curva. 16:44

Maric serve a centro area, Mulattieri prova la conclusione ma Paletta lo stoppa in corner. 16:48

33'

MISCHIA IN AREA DEL MONZA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il pallone si muove in area pericolosamente, Mulattieri non riesce a colpire, poi Paletta salva tutto. 16:50