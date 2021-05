Match fondamentale per il Cosenza che ha l'obiettivo di recuperare punti sull'Ascoli quintultimo per potersi giocare i playout; al San Vito-Gigi Marulla arriva però un Monza in grande salute dopo gli scontri diretti vinti contro Salernitana e Lecce che hanno portato i ragazzi di Brocchi in terza posizione, a soli due punti dalla promozione diretta.10:57