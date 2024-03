Luci accese allo Stadio Tardini di Parma, è tempo di Parma-Brescia! In questo anticipo serale di B, il calendario mette a confronto Ducali e Leonessa dopo poco più di due mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 26 dicembre nella sfida che terminò con una vittoria crociata per 0-2, tra le mura del Mario Rigamonti. In vista dell'odierno incontro, il Brescia approda in terra emiliana con alle spalle una sonora vittoria per 4-2 rifilata al Palermo, che contribuisce a posizionare gli Azzurri in 7^ posizione a 38 punti totali; situazione florida quella dei padroni di casa, il Parma mantiene infatti una condizione di imbattibilità che perdura da ben sei gare ed occupa momentaneamente il 1^ tassello della classifica generale con 59 punti collezionati.19:45