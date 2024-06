Serie C playoff live Vicenza-Avellino e Benevento-Carrarese. La diretta

Il colpo d’occhio dai due stadi comincia a scaturire le emozioni forti delle gare che hanno il sapore delle finali. Vigorito a tinte giallorosse, il Menti è per tre quarti biancorosso ma la presenza del tifo irpino non passa inosservata. Gli oltre 9mila di Benevento e i 10.500 di Vicenza stanno per riempire i due stadi con largo anticipo rispetto al fischio di inizio, previsto per le 21.