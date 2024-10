Sinner-Djokovic diretta live, finale Masters 1000 di Shanghai: tutto pronto per l'inizio della finale

Sono 7 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con il serbo che è in vantaggio per 4-3 in virtù delle vittorie conseguite a Montecarlo nel 2021, a Wimbledon nel 2022 e nel 2023 (quarti e semifinale) e nella finale delle Finals di Torino nel 2023. Sinner invece si è aggiudicato sempre a Torino lo scontro nel round robin, la vittoria in semifinale di Coppa Davis e quella in semifinale agli Australian Open del 2024.