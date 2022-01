LIVE INTER - JUVENTUS 0-1 SUPERCOPPA ITALIANA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

A San Siro va in scena la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, una sfida che vede i neroazzurri, primi in classifica in Serie A affrontare la squadra di Allegri, alla ricerca del suo primo titolo dopo il ritorno sulla panchina bianconera. 20:17

Ricordiamo che questa sarà la 34ª edizione di Supercoppa Italiana: la Juventus ha alzato il trofeo in nove occasioni (almeno due volte più di ogni altra squadra), contro i cinque successi dell’Inter.20:11

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER con il classico 3-5-2, Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Lautaro, Dzeko.20:12

A disposizione dell'INTER: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian.20:15

La formazione della JUVENTUS: 4-4-1-1 per Allegri che schiera Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi - Kulusevski - Morata.20:12

A disposizione della JUVENTUS: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Bonucci, De Winter, Arthur, Bentancur, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Akè.20:16

Inzaghi con i suoi titolari, Dzeko in coppia con Lautaro Martinez, Dumfries da quinto di destra, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.20:33

Allegri opta per Kulusevski ad accompagnare Morata, sulle fasce Mckennie e Bernardeschi, solo panchina per Dybala. In difesa coppia Rugani - Chiellini, Perin in porta.20:34

Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida – nel 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón.20:35

Dirige il match l'arbitro Daniele Doveri.20:35

1' INIZIA INTER - JUVENTUS! Primo pallone per i nerazzurri.21:01

2' Cross al centro di Perisic, Dzeko trova il colpo di testa ma manda alto sopra la traversa.21:02

3' Lautaro cerca lo scambio ravvicinato con Dzeko al limite dell'area, non si intendono i due con la sfera intercettata da Chiellini.21:03

4' Locatelli abbatte Lautaro Martinez al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per l'Inter.21:04

5' Calhanoglu mette forte al centro, respinge la difesa bianconera.21:06

6' Continua a spingere l'Inter, Perisic arriva al cross con Alex Sandro costretto alla deviazione in angolo.21:06

7' OCCASIONE INTER! Su azione di angolo, colpo di testa di de Vrij che quasi si trasforma in assist per Lautaro Martinez: il Toro non arriva per pochi centimetri alla deviazione vincente.21:07

8' LAUTARO MARTINEZ! Sponda in area di Barella per l'argentino che, al volo da buona posizione, manda a lato!21:09

10' Rischia molto Rugani su un retropassaggio per Perin: il portiere costretto a spazzare in out per evitare il pressing di Lautaro Martinez.21:10

11' Percussione di Barella in area, lo ferma Chiellini: per Doveri é tutto regolare, protesta con foga la mezzala nerazzurra.21:12

12' Dopo il check del VAR, Doveri assegna rimessa dal fondo per la Juventus: incredulo Barella.21:13

13' De Sciglio prova a scambiare sulla destra con Kulusevski, lo ferma Bastoni.21:14

15' Conclusione di potenza di Dzeko dalla distanza: palla che termina a lato per la deviazione di Chiellini. 21:16

16' Sugli sviluppi dell'angolo, colpo di testa di de Vrij: palla che termina sul fondo.21:16

17' Prime scintille in campo, Skriniar spinge McKennie che non gli consegnava il pallone: Doveri chiede calma ai due.21:18

18' Possesso palla della Juventus, bianconeri che stanno riuscendo ad alzare il baricentro dopo un primo quarto d'ora di marca interista.21:19

20' OCCASIONE JUVENTUS! Cross basso di Bernardeschi, McKennie si butta sul primo palo ma é anticipato in scivolata da Skriniar.21:21

21' Morata prova a puntare l'area, lo chiude de Vrij che facilita anche l'uscita di Handanovic.21:22

22' Bernardeschi entra in area palla al piede e prova a superare con un dribbling de Vrij, olandese che lo chiude con il corpo: per Doveri si puó continuare a giocare.21:22

23' Calhanoglu punta l'area palla al piede, azione peró fermata per un fallo dell'interista in pressing su Rabiot.21:24