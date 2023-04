Torneo di Montecarlo, le partite in diretta. In campo Musetti, Sonego, Nardi, Djokovic

Debutto per Lorenzo Sonego al torneo di Montecarlo. Il tennista torinese, attualmente numero 45 del ranking Atp, se la deve vedere contro un cliente non impossibile ma temibile: il francese Ugo Humbert. Il 24enne di Metz è attualmente al numero 79 del ranking Atp, è un mancino che non sta vivendo una fase di grande spolvero nella sua carriera. Partito con ottime credenziali si è un po’ perso per strada ma resta comunque un cliente da non sottovalutare perché capace di giocate imprevedibili. Vincente su cemento ed erba (ad Halle il suo successo più brillante nel 2021) sulla terra rossa non ha mai ottenuto risultati memorabili