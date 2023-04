Berrettini: contro Cerundolo per continuare a brillare

Con l’amata terra, il momento No del numero 3 italiano sembra essere alle spalle. Contro l'argentino, si tratta di una prima assoluta al Masters 1000 di Montecarlo

11-04-2023 17:07

Matteo Berrettini – Francisco Cerundolo. Una prima assoluta al Masters 1000 di Montecarlo. I due tennisti, rispettivamente il numero 22 e il numero 33 al mondo, non si sono mai incontrati prima in gara, allenamento o doppio. Un dettaglio questo che non frena la voglia di far bene del 26enne romano, tornato alla vittoria proprio al primo turno del torneo contro Maxime Cressy (6-4 6-2). Un successo che ha riportato il sole nel suo cielo, come ben indica il disegno realizzato a fine partita sulla telecamera.

L’ultima vittoria prima del periodo buio

Prima di Montecarlo, l’ultimo successo di Matteo Berrettini risaliva al 2 marzo agli ottavi di finale del Mexican Open, quando aveva sconfitto Elias Ymer con il punteggio 6-3 6-3. Uno spiraglio in un inizio di stagione molto buio: infortuni, polemiche (molte delle quali incentrate sulla sua vita privata e la relazione con Melissa Satta), consigli giunti da più parti di cambiare il proprio team.

L’arrivo a Montecarlo

Con l’arrivo del torneo di Montecarlo però l’atmosfera per il n. 3 italiano è cambiata. “Mi è mancata la stagione su terra lo scorso anno – ha dichiarato – e tornare a frequentare questi grandi tornei è decisamente stimolante, qualcosa che aspettavo e che mi spinge ulteriormente a fare bene”. Iniziando proprio con la vittoria contro Cressy.

Montecarlo è anche una conferma del rapporto con il suo team. “Ci sono tante cose a cui penso – spiega Berrettini – quando ho tanti dubbi. Ma in questo caso mi sono messo solo ad ascoltare il mio team. Mi sono detto che se sono arrivato a questo livello è grazie a loro, ed è giusto seguire i consigli di chi ti conosce. Ho bisogno di fiducia in me stesso per ripartire, ho lavorato a testa bassa nelle ultime settimane e adesso devo ricominciare a credere in me”.

Il match contro Cerundolo

Ed è proprio al suo team che si affida per stabilire la strategia contro Cerundolo. “Per quanto riguarda la prossima, ci penserà Vincenzo (Santopadre, ndr), che ogni volta studia al meglio i miei avversari – spiega Berrettini –. Io parto sempre da me, dal gioco che voglio fare io. Poi ci sono piccoli aggiustamenti da fare a seconda di chi c’è dall’altra parte della rete. A Cerundolo piace giocare sulla terra e non ha evidenti punti deboli, sarà una partita tosta ma ho voglia di mettermi in gioco”. E di continuare a brillare nella luce.