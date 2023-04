Berrettini: "Ora il serbatoio è pieno"

Il tennista romano commenta il buon esordio a Monte Carlo

10-04-2023 17:40

Matteo Berrettini ha commentato il buon esordio a Monte Carlo: il tennista romano ha superato in un’ora e mezza lo statunitense Cressy.

“Sono il primo a essere contento. L’inizio dell’anno è stato duro per tanti motivi. Sono di nuovo qui a fare quello che amo, cioè giocare a tennis. Sono soddisfatto di questa vittoria, ho tenuto un livello alto. Non è facile affrontare Maxime, sono contento. Sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto con il mio team, e che sto facendo”.

“Ho bisogno di mettere vittore e partite nelle gambe. Così si acquisiscono fiducia e resistenza. Sono cresciuto sulla terra, adoro giocarci. Guardando i risultati non posso lamentarmi, ho avuto un infortunio, l’operazione alla mano destra. Non è facile recuperare quando ci si infortuna tante volte, ci vuole tanta energia per recuperare. Non ce n’era più tanta. Ora però mi sento bene, il serbatoio è pieno. Sono veramente contento, questo è un torneo cui tengo particolarmente, vivo qui”.