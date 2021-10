LIVE ITALIA - BELGIO 0-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Allianz Stadium di Torino tutto pronto per Italia-Belgio, Finale per il terzo posto di Nations League.13:58

3-4-3 per il Belgio: Courtois - Anderweireld, Denayer, Vertonghen - Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne - Vanaken, Carrasco, Batshuayi. A disp.: Mignolet, Theate, Casteels, Boyata, Dendoncker, de Ketelaere, Lukebakio, Trossard, De Bruyne.14:25

Pellegrini libera in area Chiesa, sinistro deviato da Alderweireld, primo angolo della gara.15:02

Carrasco serve Castagne in area, torre debole, Donnarumma raccoglie la sfera.15:05

Saelemaekers prova a sfondare in area, copertura difensiva di Berardi.15:10

11'

Locatelli in verticale per Raspadori, pescato in fuorigioco.15:12