Ultimo aggiornamento 06-07-2023 13:44

Il meteo, così centrale nel quotidiano britannico, è protagonista assoluto di Wimbledon giunto ormai alla sua quarta giornata di gara.

Sarà un giovedì intenso, con l’obiettivo di recuperare gli incontri rinviati nei giorni scorsi a causa del maltempo e dilatati con notevole incidenza sul programma e, soprattutto, sulla tenuta mentale dei giocatori.

Wimbledon: il programma di oggi 6 luglio 2023

Per questo motivo ci saranno sei azzurri in campo, tra uomini e donne. Al maschile continua il “derby-maratona” tra Berrettini e Sonego: dopo la prima parte giocata martedì e la seconda mercoledì, in una due giorni a prova di nervi, i due azzurri torneranno in campo per completare l’incontro valido per il primo turno con Matteo avanti due set a uno.

Ancora primo turno e match da completare anche per Arnaldi e Cecchinato, mentre Musetti sarà impegnato nel secondo turno con lo spagnolo Jaume Munar.

Il tabellone maschile

Ecco il programma odierno, versante maschile, che ci attende questo giovedì 6 luglio e che chiuderà la sfida estenuante tra Berrettini e Sonego. Il primo a scendere in campo sarà, però, Musetti:

BERRETTINI- SONEGO – 2° incontro (da completare sul 6-7, 6-3, 7-6, 1-1)

2° incontro (da completare sul 6-7, 6-3, 7-6, 1-1) [14] MUSETTI- Munar – ore 12 sul Campo 14

Munar – ore 12 sul Campo 14 ARNALDI- Carballes Baena – 2° incontro sul Campo 4 dalle 12 (da completare sul 7-6, 3-6, 4-6, 2-3)

Carballes Baena – 2° incontro sul Campo 4 dalle 12 (da completare sul 7-6, 3-6, 4-6, 2-3) CECCHINATO-Jarry – 2° incontro sul Campo 5 dalle 12 (da completare sul 6-4, 1-4)

TABELLONE MASCHILE

Il tabellone femminile

In campo, secondo il programma iniziale, anche le azzurre Camila Giorgi, Paolini, Bronzetti ed Errani. Il meteo londinese ha costretto alcuni match al recupero.

Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW Wimbledon 2023!