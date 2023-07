Ultimo aggiornamento 07-07-2023 10:33

Si è concluso ieri il derby infinito tra Berrettini e Sonego, che ha visto il campione romano sciogliersi in lacrime nella sua Wimbledon, ormai giunto alla quinta giornata di gara.

Sarà un giovedì intenso, con l’obiettivo di recuperare gli incontri rinviati nei giorni scorsi a causa del maltempo e dilatati con notevole incidenza sul programma e, soprattutto, sulla tenuta mentale dei giocatori.

Wimbledon: il programma di oggi 7 luglio 2023

Berrettini avanza e chiude il match epico contro l’amico-rivale Sonego. Ma in questa quinta giornata c’è anche altro, per quel che riguarda i colori azzurri. Jannik Sinner affronta il francese Quentin Halys a caccia degli ottavi di finale per il secondo anno di fila. Lorenzo Musetti se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz, 17° testa di serie e specialista sul verde: il precedente non depone a suo favore. Anche qui chi vince vola in ottavi, con un possibile incrocio con Novak Djokovic.

Infine, in un match valido per il 2° turno, proprio Matteo Berrettini se la vedrà con Alexander De Minaur, 15 del seeding. Si incontreranno per la quarta volta a tutti i livelli. L’australiano ne ha vinte due, al Challenger di Segovia del 2017 e in ATP Cup l’anno scorso, sempre sul duro.

Out Arnaldi e Cecchinato, mentre Musetti è stato impegnato nel secondo turno con lo spagnolo Jaume Munar che ha superato con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1.

Il tabellone maschile: azzurri in campo

Ecco il programma odierno, versante maschile, che ci attende questo venerdì 7 luglio:

Sinner -Halys (2° match dalle 12 sul Campo 3)

-Halys (2° match dalle 12 sul Campo 3) Musetti -Hurkacs (2° match dalle 12 sul Campo 12)

-Hurkacs (2° match dalle 12 sul Campo 12) Berrettini -De Minaur (2° match dalle 12 sul Campo 18)

-De Minaur (2° match dalle 12 sul Campo 18) Cocciaretto-Pegula (3° match dalle 12 sul Campo 3)

Il tabellone femminile

Unica azzurra rimasta in corsa è Cocciaretto che sfiderà Pegula a partire dalle ore 12 sul campo 3).

