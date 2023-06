Dirigenza Inter convinta dalla Champions, pronto il rinnovo a Simone Inzaghi: firmerà fino al 2025

La conquista della Supercoppa italiana prima e della Coppa Italia poi. E' stato però percorso fino all'ultimo atto nella più ambita competizione europea a fare la differenza

06-06-2023 14:08

Comunque vada l’attesissima serata del 10 giugno allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul che opporrà Manchester City e Inter nella finalissima di Champions League, il lieto fine sembra già scritto. Almeno per Simone Inzaghi che, durante il media day della finale, ha incassato la fiducia anche pubblica (oltreché privata) da parte dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta. Una fiducia che sa tanto di imminente rinnovo contrattuale.

Inter-Simone Inzaghi: si va dritti verso il rinnovo

Attualmente, il tecnico piacentino è legato alla Beneamata fino al prossimo 30 giugno 2024 e il suo lavoro, nella stagione che va concludendosi, è stato giudicato estremamente positivo da parte della dirigenza nerazzurra. Gioia per la conquista della Supercoppa Italiana contro il Milan lo scorso gennaio a Riyadh, così come per il recente trionfo in Coppa Italia alle spese della Fiorentina all’Olimpico di Roma. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, al di là dei successi domestici e da un terzo posto (quest’ultimo non esattamente esaltante poiché condito da ben 12 sconfitte), a fare tutta la differenza del mondo è stato il percorso fin qui netto in Champions League.

Inter colpita dalla fermezza di Simone Inzaghi e dai risultati ottenuti. Soprattutto in Champions League

Inzaghi ha saputo superare i momenti di mare in burrasca, come da lui stesso suggerito di recente (“siamo stati bravi a trovare le soluzioni, anziché il colpevole”). Un atteggiamento che ha colpito molto patron Zhang, insieme a Marotta e Ausilio. La spiccata capacità di mantenere la calma e il clima sereno, arrivando comunque a risultati importanti e prestigiosi, primo fra tutti la possibilità di salire sul tetto dell’Europa.

Nerazzurri e Simone Inzaghi insieme fino al 30 giugno 29025

Per tutte queste ragioni, vada come vada a Istanbul, sempre come suggerito dalla Rosea, nei cassetti della sala dei bottoni sarebbe già pronto il prolungamento contrattuale di Simone Inzaghi, che arriverà dopo la finale col City e prima della partenza per il ritiro estivo. Si vuole in ogni caso evitare di iniziare il nuovo anno con un tecnico che andrà in scadenza, spostata quindi per l’occasione al 30 giugno 2025.