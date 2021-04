Diritti tv: anche la Ligue 1 su Sky, oltre alla Bundesliga

La Bundesliga non è una novità, visto che già da anni il campionato tedesco è visibile su Sky in esclusiva. La Ligue 1 invece è la più grande novità di oggi. L’emittente televisiva ha annunciato oggi in modo ufficiale l’acquisizione dei diritti dei due campionati.

Nello specifico, la Bundesliga sarà ancora visibile su Sky fino al 2025, mentre la Ligue 1 sarà visibile per i prossimi tre anni, ovvero fino al 2024.

Un colpo quasi ‘necessario’ per Sky, che ha perso i diritti della Serie A a favore di DAZN: quattro giorni fa infatti Sky aveva già annunciato l’acquisizione dei diritti anche della Serie B per il prossimo triennio.

Adesso il pacchetto Sky, privo dell’esclusiva della Serie A, si arricchisce però di altri campionati che fino a questo momento non erano stati trasmessi da Sky negli ultimi anni.

OMNISPORT | 30-04-2021 12:25