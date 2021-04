Disastro Barcellona contro il Granada, in quattro per il titolo della Liga

I tifosi non sono presenti sugli spalti, devono soffrire dalle proprie abitazioni. Un gran peccato, considerando la stagione della Liga probabilmente più avvincente di sempre. A cinque turni dalla fine dell’annata 2020/2021, quattro squadre si contendono il titolo.

A febbraio la stagione sembrava indirizzata verso una facile conquista della Liga da parte dell’Atletico Madrid, grazie ai dieci punti di distanza dai cugini del Real e del Barcellona. Negli ultimi due mesi e mezzo i Colchoneros sono però crollati, portando le squadre del Clasico a lottare nuovamente per il titolo. In più un altro protagonista sulla scena, il Siviglia.

La squadra di Lopetegui, Campione in carica dell’Europa League, è a 70 punti in classifica, a sole tre lunghezze dalla vetta dell’Atletico Madrid, che ha tenuto botta in testa in seguito alla clamorosa sconfitta subita in rimonta dal Barcellona nella giornata di giovedì.

In vantaggio con il solito Messi, arrivato a 26 gol nell’attuale torneo, il Barcellona è stato rimontato dalle reti dell’ex Udinese Machis e da Molina, capace di mettere dentro il 2-1 definitivo che mantiene in vetta l’Atletico e le speranze delle inseguitrici.

Il Barcellona è a -2 dall’Atletico, così come un Real Madrid che sembrava tagliato parzialmente fuori dalla lotta in virtù della gara tra i blaugrana e il Granada: dopo il primo tempo i catalani erano in testa, al termine della gara sono terzi (pari punti con i Blancos ma dietro agli stessi causa punti negli scontri diretti).

Se Barcellona, Real e Atletico hanno subito qualche caduta nell’ultimo periodo, non ha sbagliato un colpo il Siviglia: i tifosi, anche se timidamente, cominciano a pensare seriamente alla possibilità di vincere il torneo, considerata la forma smagliante e alle trasferte insidiose che attendono Valencia e team Simeone nel prossimo turno di campionato.

Eventualità incredibile che non risulta più utopica a pari gare giocate, anche in virtù di 35esimo turno in cui, destino vuole, il Barcellona ospiterà l’Atletico Madrid e il Real Madrid riceverà la visita del Siviglia: saranno cinque turni incadescenti, che i tifosi dovranno seguire da lontano. Peccato.

