Disastro Genova, il mondo del calcio è in lutto

Il mondo del calcio e dello sport è in lutto per la terribile tragedia avvenuta a Genova, dove sull’autostrada A10 intorno alle 12.30 è crollato il ponte Morandi, la struttura che collega il capoluogo ligure alla Riviera di Ponente. Decine i morti, precipitati da quasi 50 metri d’altezza nelle loro autovetture.

Tra i primi ad esprimere il loro cordoglio, i due club genovesi. “Senza parole”, ha twittato la Sampdoria, “Il Genoa Cfc sta seguendo con grande apprensione gli sviluppi della situazione riguardanti il crollo del #PonteMorandi”, è invece il messaggio del Grifone.

Amarissimo lo sfogo su Instagram di Domenico Criscito del Genoa, che poco prima era passato da quel ponte: “Io e la mia famiglia stiamo tutti bene anche se siamo passati su quel ponte esattamente dieci minuti prima del crollo… Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime… Non è possibile che un ponte in autostrada possa crollare in questo modo… Non è possibile! Bisogna fare qualcosa per questo Paese… La gente scappa proprio per queste cose… Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno che qualcuno faccia qualcosa…”.

Molto colpito un ex doriano, Pedro Obiang: “La mía famiglia e io preghiamo per voi . Ne avete passate tante e insieme sempre avete trovato una soluzione . Dio sia con le famiglie che hanno perso qualcuno”.

L’ex attaccante della Sampdoria e attuale ct azzurri Roberto Mancini: “#PonteMorandi #Genova vicino alle famiglie delle vittime e ad una città e una regione che non meritano tutto questo”.

L’ex bomber del Genoa Pavoletti: “Leonardo Pavoletti. Mette i brividi pensare quante volte ci siamo passati.. Oggi non possono più succedere tragedie del genere!! Vicino con il cuore a #Genova #PonteMorandi”.

Decine i club di A, B e C che hanno espresso il loro sostegno nei confronti delle vittime, tra questi:

Inter: “L’Italia e #Genova si trovano in queste ore ad affrontare una grande tragedia. Desideriamo esprimere agli abitanti del capoluogo ligure e alle persone coinvolte dal crollo del #PonteMorandi la nostra vicinanza. A tutti loro va il nostro pensiero #FCIM”.

Milan: “Siamo vicini a tutte le persone coinvolte nella tragedia di #PonteMorandi a Genova. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti e ai soccorritori impegnati in queste ore sul posto”.

Udinese: “Siamo attoniti e sconvolti di fronte alle notizie che arrivano da #Genova. Tutto il nostro affetto ai cittadini e grande rispetto e onore alle Forze dell’Ordine e ai volontari che stanno lavorando per salvare vite umane.Siamo vicini a @GenoaCFC e @sampdoria”.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 15:50