Djokovic choc, US Open a rischio: le parole del serbo

Novak Djokovic è stata la più grande sorpresa negativa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo non aver vinto la medaglia nel torneo individuale, il campione serbo si è ritirato dal doppio misto e spiegando il motivo ha fatto tremare i suoi fan: “Ho rinunciato per alcuni infortuni, non solo uno. Spero che le conseguenze fisiche della mia partecipazione non creino problemi in vista degli US Open. È qualcosa di cui non sono sicuro ora, ma non ci sono rimpianti: bisogna dare tutto per il proprio Paese. Spero che questo non mi impedisca di giocare agli US Open”.

In caso, Djokovic rischierebbe di non realizzare il Grande Slam, dopo aver fallito il Golden Slam a Tokyo: “Sono molto rammaricato – continua Djokovic – per non aver vinto alcuna medaglia per il mio Paese. Non ho portato a termine l’incarico che avevo, sia ieri che oggi. Il mio livello di tennis è calato, anche a causa della stanchezza fisica e mentale. Ma non rimpiango il fatto di essere venuto alle Olimpiadi. Credo che non esistano le coincidenze nella vita e che tutto succeda per una ragione”.

Djokovic prova però a essere positivo e guarda avanti: “Ho avuto alcune sconfitte molto dolorose alle Olimpiadi e nei grandi tornei, ma so anche che queste sconfitte mi hanno reso più forte. So che mi rialzerò. Proverò ad esserci a Parigi 2024 per vincere una medaglia per il mio Paese. Questa è la terza volta che perdo in semifinale alle Olimpiadi e per i miei standard ho vinto ‘solo’ una medaglia. Mi dispiace aver deluso i tifosi serbi, ma questo è lo sport. Ho dato tutto quello che avevo, ma quello che mi era rimasto nel serbatoio non era tanto e non è bastato”.

OMNISPORT | 31-07-2021 22:26