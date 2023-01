Djokovic, coach Ivanisevic: "Quasi tutti si sarebbero ritirati"

L'allenatore del numero uno serbo: "Il suo infortunio è serio"

29-01-2023 22:08

“Dopo il risultato della risonanza magnetica che aveva evidenziato problemi al tendine del ginocchio sinistro, il 97% dei giocatori si sarebbe ritirato dal torneo. Ma non lui”, il tecnico di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, si è detto stupito da quanto fatto da Nole.

“Lui è di un altro pianeta, la sua mente funziona in un altro modo. Lavoro con lui da quattro anni, ma ancora mi stupisco. Ha dato tutto, 77 terapie al giorno, e ogni giorno andava meglio. Non me l’aspettavo. Contro Dimitrov aveva molta paura, ma alla fine ha vinto il torneo”.