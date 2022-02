Djokovic: "Congratulazioni a Medvedev, spero di tornare subito in campo"

24-02-2022 21:49

Novak Djokovic ha pagato a caro prezzo la sorprendente sconfitta contro Vesely al torneo di Dubai: il tennista serbo ha perso il primo posto del ranking Atp in favore di Medvedev. “Gli faccio le mie congratulazioni. Il mio obiettivo è continuare a giocare a tennis. Finché me la sento, finché il mio corpo e le circostanze della vita me lo consentono, finché le persone intorno a me continuano a supportarmi. Chiaramente sono sempre molto infastidito quando perdo un match, come chiunque sul circuito, a prescindere dall’età. Sono contento di provare ancora tutte queste emozioni ogni giorno perché significa che voglio davvero far parte del tour e di questo sport. Spero di tornare presto in campo”.

La mancanza di partite ha fatto la differenza: “Più partite gioco, più mi sento a mio agio in campo. Non ho giocato molti match negli ultimi mesi. Ovviamente dovrò monitorare la situazione, vedere come va. Ovunque avrò l’opportunità di giocare, lo farò. Spero che accadrà presto”.

