Djordjevic a Bologna, Mihajlovic dà un indizio

Sono giorni delicati per il basket a Bologna, sponda Virtus. Da una parte le voci sul possibile imminente arrivo in panchina di Sasha Djordjevic al posto di Stefano Sacripanti, dall’altra il lutto per la scomparsa di Alberto Bucci, ex gloria delle V nere in panchina, proprio ai tempi in cui Djordjevic era un rivale con Olimpia e Fortitudo.

Del possibile arrivo di Djordjevic ha parlato anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna calcio, connazionale e grande amico dell’ex play.

Da Miha arriva anche un indizio sulle voci degli ultimi giorni…: “Con Sasha siamo molto amici. Quando ho saputo del suo possibile arrivo a Bologna gli ho subito mandato un messaggio, ma ancora non mi ha risposto…”.

Mihajlovic spiega poi la genesi dell’amicizia: “Ci siamo conosciuti molti anni fa e nello stesso io ho vinto la Champions League con la Stella Rossa e lui con il Partizan Belgrado”.

L’ultimo incontro risale a poco prima dell’esonero di Mihajlovic dal Torino. Il 2 gennaio 2018 Sinisa portò il Torino Calcio al Palazzetto per Auxilium-Bayern Monaco di EuroCup (Djordjevic allenava i tedeschi): “Fu una bella serata” ha concluso l'allenatore del Bologna.



SPORTAL.IT | 10-03-2019 10:20