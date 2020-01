Djordjevic applaude le seconde linee

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic ha commentato così la netta affermazione contro Pistoia: "In questi giorni la squadra ha recepito molto bene il modo con cui affrontare la partita, sono stati concentrati e vogliosi per 35 minuti. Dobbiamo cercare di evitare le palle perse, in alcune partite queste leggerezze possono incidere. Sono contento delle risposte dalla panchina, quando ti alleni bene giochi. Prima di Darussafaka mi sono complimentato con Ricci per i suoi allenamenti, oggi il lavoro svolto alla Porelli ha dato i frutti. Lo stesso vale per Baldi Rossi. Nikolic è un professionista paziente, se continuerà così avrà modo di trovare più spazi. I ragazzi non devono smettere di lavorare, cercando di alzare sempre l’asticella", sono le parole riprese da Sportando.

"Hunter non è ancora al 100%, ha la caviglia gonfia e oggi avrebbe avuto bisogno di trovare più continuità, i problemi di falli non lo hanno aiutato. Anche Markovic non sta benissimo ma non molla un attimo: nel riscaldamento ha mostrato grande energia. Stasera abbiamo fatto il nostro dovere, ora dobbiamo resettare e recuperare le forze fisiche per l’EuroCup".

SPORTAL.IT | 19-01-2020 10:09