Sasha Djordjevic non dà certezze sul futuro. "Giocatori da confermare? Vediamo" fa sapere il coach della Virtus Bologna.

"La Segafredo non ha centrato i playoff. Non siamo contenti, ci abbiamo provato fino alla fine. A volte un canestro di tabella cambia tutto – aggiunge il serbo -. Però in Europa è arrivata una grande vittoria. Ci voleva, per la città, la Virtus e per la memoria di Alberto (Bucci, ndr). E' una base per noi, una base di orgoglio per il futuro. Sono felice di quello che è stato fatto però guardo avanti, al prossimo impegno con Varese, chiudere bene davanti ai nostri tifosi è importantissimo".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 10:40