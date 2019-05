Djordjevic parla di partita perfetta

Sasha Djordjevic si gode la grande vittoria della Virtus Bologna su Tenerife che ha consegnato agli emiliani la Champions League e nel dopo partita sottolinea tutta la propria soddisfazione.

"Sono molto orgoglioso di essere qui con il trofeo e di averlo vinto alla guida di questo club – le sue parole -. Non posso che esprimere la mia riconoscenza per l'opportunità che mi è stata data, lo staff lavora sodo e i giocatori hanno costruito questo successo".

"Non credo si possa scegliere una partita perfetta, ma un modo perfetto per giocare sì. E in queste due importantissime partite lo abbiamo dimostrato e abbiamo dimostrato come si gioca se si vuole vincere un trofeo. Questo successo è molto importante per la città di Bologna, per il futuro ma anche per il presente. E oggi tutti noi possiamo camminare con orgoglio e a testa alta", aggiunge il coach delle 'V Nere'.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 23:51