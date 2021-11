Doccia fredda sui tifosi dell’Inter: "Non possiamo perderlo"

04-11-2021 11:26

L’Inter ha rimesso in sesto il suo cammino in Champions League. Dopo un inizio piuttosto complicato la squadra di Simone Inzaghi ha centrato due vittorie fondamentali contro lo Sheriff Tiraspol ed ora la qualificazione è decisamente più vicina.

La gara in Moldavia è stata l’ennesima dimostrazione che nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi, la formazione nerazzurra è in grado di andare avanti in Europa e di poter essere una delle candidate per lo scudetto in serie A. Il punto di riferimento per i nerazzurri sembra diventato il centrocampo con la coppia Brozovic-Barella che è una delle migliori sia del nostro campionato che in ambito europeo.

Brozovic: i tifosi dell’Inter hanno paura

Tutto bene se non fosse che Marcelo Brozovic ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e il suo rinnovo non sembra essere per nulla facile. Il calciatore croato vuole un rinnovo nella stessa fascia d’ingaggio di Lautaro Martinez. L’Inter potrebbe anche accontentarlo ma c’è sempre il rischio che arrivi qualche big d’Europa a mettere sul piatto cifre molto più alte. E ora la preoccupazione tra i tifosi aumenta sempre di più.

Il rischio, che i fan dell’Inter sottolineano, è di perderlo a parametro zero la prossima estate: “Rassegnamoci – scrive Sara – andrà via a zero. Se porti un giocatore a pochi mesi dalla scadenza è impossibile rinnovarlo. Ha tutto il potere contrattuale dalla sua parte. E se è forte come Brozo, ha anche offerte superiori da altri club”. Mentre Marcello scrive: “Se dividono lui e Barella, ma anche il resto perché questo centrocampo è davvero buono, voglio la sommossa come quando volevano fare lo scambio Guarin-Vucinic”.

La coppia Barella-Brozovic è stata capace di diventare un punto di riferimento per l’Inter, i due giocatori si intendono alla perfezione come in occasione del gol del croato: “Vedo il gol di Brozovic con Barella che si stende a terra perché capisce in anticipo che il tiro del suo compagno poteva sbattergli addosso e penso a quanto tempo ci avrebbe messo Rabiot solo a rendersi conto che invece era iniziato il secondo tempo”.

SPORTEVAI