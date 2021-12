Donadoni: "Chi vincerà tra Milan e Napoli acquisirà autostima"

17-12-2021 13:08

Roberto Donadoni, intervenuto sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha parlato di Milan Napoli, ricordando anche il suo passato. Chi meglio di lui può avere voce in capitolo per dire la sua sull’importante match di San Siro? Ex giocatore e centrocampista dei rossoneri, ma anche tecnico dei partenopei, Donadoni si è espresso così sul match clou della diciottesima giornata.

“Milan-Napoli è una gara tosta tra due squadre che hanno delle assenze ma sanno quanto vale questo scontro per la classifica. Non siamo ancora al giro di boa, ma queste partite non sono come le altre”.

Il match non si gioca soltanto in campo con i 22 protagonisti. Sulle rispettive panchine infatti siedono due tecnici esperti come Spalletti, alla sua prima stagione in Campania e Stefano Pioli, che ha appena rinnovato il contratto con i rossoneri. “Spalletti è partito in maniera ottima. Le defezioni hanno fatto calare la qualità del suo calcio ma anche il Milan non se la passa di certo bene. Diciamo che chi uscirà vincitore, acquisirà una buona autostima”.

Impossibile non soffermarsi sulla nazionale… “La vittoria dell’Europeo è arrivato in un bel momento, in cui è servito anche un pizzico di fortuna. Questa poi è venuta a mancare nelle qualificazioni, e i rigori sbagliati lo testimoniano. Resto fiducioso, c’è da tirare fuori il carattere. Consapevoli, inoltre, che le avversarie sfideranno i Campioni d’Europa”.

OMNISPORT