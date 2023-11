Donnarumma, errore clamoroso in PSG-Monaco: gol regalato a Minamino, nuova bufera su Gigio

Polemiche e veleni su Gigio per la papera durante il big match di Ligue 1 tra il suo Paris Saint-Germain e il Monaco: tifosi del Milan scatenati contro l'ex beniamino.

24-11-2023 23:30

La vittoria è arrivata comunque, anche con un punteggio roboante: 5-2 al Monaco e vetta della classifica di Ligue 1 consolidata per il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che nonostante infortuni, polemiche e mugugni dei tifosi, è sempre più primo. La larga vittoria sui monegaschi, però, è stata macchiata dal clamoroso errore di Donnarumma, l’ennesimo del portierone della Nazionale nel gioco al piede. Un errore che ha rischiato di rovinare la serata del Psg.

Donnarumma, papera in Paris Saint-Germain-Monaco

L’errore clamoroso al minuto 22, quando il PSG conduceva 1-0 per effetto del gol realizzato una manciata di minuti prima da Ramos. Donnarumma ha provato ad avviare la costruzione dal basso, uno dei diktat del suo allenatore, ma sulla pressione avversaria ha commesso un pasticcio. Il suo passaggio a sinistra, infatti, è stato intercettato dal giapponese Minamino, che poi lo ha freddato con un diagonale di sinistro bruciante. Uno a uno e tutto da rifare per i parigini.

Ligue 1: PSG-Monaco 5-2, nonostante il pasticcio di Gigio

L’errore dell’ex numero uno del Milan non ha pregiudicato, in ogni caso, il risultato dei parigini, che alla fine si sono imposti con un rotondo 5-2, volando momentaneamente a +4 sul Nizza di Farioli, grande rivelazione della stagione in Francia. A riportare in vantaggio la squadra della capitale ci ha pensato il solito Mbappé su calcio di rigore, poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, poi, un micidiale uno-due Dembelé-Vitinha a cavallo del 25′ ha messo in sicurezza il risultato, completato dalle reti di Balogun per i monegaschi e di Kolo Muani per i parigini.

Bufera social su Donnarumma. In Francia e…in Italia

Subito virali sui social, le immagini della clamorosa papera di Donnarumma hanno provocato una vera e propria bufera. In Francia ma…anche e soprattutto in Italia. Impietosa l’analisi del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano: “Clamoroso errore di Donnarumma in Psg-Monaco. Sempre con i piedi. La dimostrazione che a Parigi non ha corretto i suoi limiti e che con il Psg è anche non infrequente che calino tensione e attenzione”.

“Ormai non fa più nemmeno notizia”, commenta un utente su X (ex Twitter). “Sempre gli stessi errori, sempre gli stessi limiti. Che tristezza”, scrive un tifoso del Milan. E sono proprio i tifosi rossoneri i più severi censori del loro ex beniamino. Ma qualcuno lo difende: “Contento che Donnarumma abbia fatto un errore, erano mesi che qualcuno era li a impazzire delle sue ottime prestazioni. Ogni tanto l’errore ci vuole sennò a sta gente gli scoppia il fegato“.