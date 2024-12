Donnarumma: Luis Enrique rivela come sta, poi fa uno show in sala stampa

Il tecnico del Psg fa il punto sulle condizioni del portiere dopo l'entrata killer di Singo in Monaco-Psg. Il siparietto in sala stampa del catalano

Il Paris Saint-Germain torna in campo stasera per la sfida di Coppa di Francia contro il Lens. Nella conferenza stampa della vigilia vero e proprio show di Luis Enrique, che ha fatto anche il punto sulle condizioni di salute di Donnarumma, dopo il brutto infortunio subito in occasione dello scontro diretto per la vetta col Monaco.

PSG, come sta Donnarumma? Lo rivela Luis Enrique

In seguito all’entrataccia killer dell’ex Torino Singo, che ha colpito in pieno volto il capitano della Nazionale sfigurandogli il viso con i tacchetti, a Donnarumma sono stati applicati dieci punti di sutura. Il rientro in campo slitta al 2025, però Luis Enrique rassicura tutti sulle condizioni del numero uno del Paris Saint-Germain.

“Sta bene, non ha alcun dolore – ha detto durante la presentazione del match di coppa in programma stasera, domenica 22 dicembre (ore 21:00), contro il Lens -. Si tratta di una ferita senza conseguenze significative, ma è stato molto fortunato che non sia stato colpito agli occhi. Le foto le abbiamo viste tutte, non c’è bisogno di commentare”. In una nota il club della capitale francese ha fatto sapere che Gigio “si sta riprendendo dal trauma facciale. Lavorerà in palestra fino alla fine della settimana”.

Donnarumma, che rischio: il parere della specialista

L’impatto tra la scarpa di Singo e la faccia di Donnarumma è stato violentissimo. Secondo quanto spiegato a Marca dalla specialista Ines Lipperheide, dottoressa dell’ospedale Universitario Puerta de Hierro di Madrid, l’estremo difensore del club campione di Francia ha corso seri rischi. Già, perché dopo uno scontro di tale portata sarebbe potuto andare incontro a “una lesione intracranica”.

Anche se il calciatore sembra aver subito danni solo nelle zone molli, è comunque necessario che sia sottoposti a controlli anche successivamente perché i danni potrebbero svilupparsi anche nel tempo.

Luis Enrique e la magia finita: show in sala stampa

Nei momenti più complicati della stagione, in particolare quelli in Champions League, la sala stampa del PSG era sempre in overbooking. Al contrario, per la sfida con il Lens la conferenza stampa di Luis Enrique si è rivelata per pochi intimi. Sorpreso il tecnico catalano, che si è reso protagonista di un simpatico siparietto.

“È finita la magia” ha ironizzato l’ex Barcellona, riferendosi al fatto che ormai la sua squadra ha imboccato la strada giusta giusta. Poi, anziché raggiungere la sua postazione, si è seduto accanto a uno dei pochi giornalisti presenti: “Facciamola da qui” ha detto, prima del dietrofont imposto dall’ufficio stampa per motivi televisivi.