27-09-2022 10:19

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Che faccia grandi parate, che venga fischiato a San Siro o che incappi in qualche papera, Gianluigi Donnarumma fa sempre notizia. Soprattutto in casa Milan. E la grande prestazione di Gigio contro l’Ungheria nella partita che in parte ha riabilitato il calcio italiano dopo il flop mondiale, non fa differenza. Nuova diaspora nell’ambiente del tifo rossonero, adeguatamente provocato dal mondo del web. Mentre il ct Mancini ha svelato il segreto del nuovo Donnarumma tornato agli antichi splendori.

Gigio è tornato: le grandi parate di Donnarumma

Almeno 3 interventi decisivi, forse 4, sicuramente 2 nella stessa azione. Questo lo score di Gigio Donnarumma contro l’Ungheria. Tra i migliori, se non il migliore, nella partita che ha in parte riabilitato gli azzurri e il calcio italiano dopo il flop della non qualificazione ai prossimi Mondiali.

Per la Gazzetta Gigio è stato “disumano” nel commento a margine di un 8 pieno che è poi la media voto di Donnarumma ieri sera. Una prestazione, che fa il paio con quella sfoggiata contro la Juve in Champions, che ha definitivamente rilanciato l’ex portiere del Milan dopo una stagione difficile, quella passata, tra tante incertezze col Psg e con la Nazionale, le polemiche (ricordate lo sbotto in diretta con l’inviata Rai Tiziana Alla dopo la papera con la Germania?) e le tante panchina a Parigi nel dualismo corrosivo con Navas.

Mancini svela il segreto del nuovo Donnarumma

Nelle varie interviste post partita ed anche in conferenza stampa pure il ct Roberto Mancini ha voluto sottolineare il buon momento di Donnarumma tra gli mvp della vittoria in Ungheria: “Gigio è stato importante in tutta la partita, specie negli ultimi 20 minuti quando la squadra ha sofferto parando in un paio di occasioni. Credo che la tranquillità che sta vivendo al Psg gli giovi sul rendimento e si vede”.

La grande prestazione di Donnarumma non è passata inosservata nemmeno al ct ungherese, l’italiano Marco Rossi che anzi a suo modo ne ha voluto tessere le lodi sia dopo la partita ma anche durante il match gridando delle frasi nei confronti di Gigio che il tecnico ha poi spiegato in conferenza stampa.

Milan: per i tifosi dibattito Donnarumma sempre aperto

Dici Donnarumma e pensi automaticamente al Milan. Impossibile, anche oggi, a due anni di distanza, quasi, dal suo addio a parametro zero ai rossoneri non mettere insieme ancora le due cose. Lo suggerisce anche il web che porta il nome di Gigio sempre in tendenza quando gioca la Nazionale. Come detto prima, sia che pari bene come ieri sera, sia che faccia errori come successo nel recente passato.

In tanti milanisti, adeguatamente provocati, hanno risposto per le rime sempre con un pizzico di ironia: “Allora io sono un tifoso sportivo e quindi devo dirlo. Donnarumma dopo le titubanze dello scorso anno sta tornando a livelli alti. Stasera davvero prestazione di altissimo livello, farà un grande mondiale…”; altri provocano a loro volta: “raga assurdo praticamente Donnarumma, che di mestiere fa il portiere, ha (tenetevi forte) fatto delle parate e non delle papere come al solito” e ancora “Appena Donnarumma fa due parate torna sulla bocca di tutti, davvero strano per il portiere più forte del mondo. Scommetto che in Germania o in Belgio, per Neuer e Cortouis sia lo stesso ogni partita…”