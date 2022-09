Nella sfida di Budapest, l’Italia più innovativa studiata dal ct Roberto Mancini ha espresso idee e concretezza contro l’Ungheria dell’italianissimo Marco Rossi, commissario che ha raccolto proseliti e stima al di fuori dei confini nonostante il talento e la determinazione.

La sua Nazionale si è rivelata ordinata, ma mai davvero incisiva ad eccezione di 2-3 occasioni che hanno dimostrato quanto – ancora adesso, ancora in azzurro – Gianluigi Donnarumma possa fare la differenza.

Un riconoscimento che gli è stato tributato anche da Rossi, il quale nel corso della conferenza stampa post partita si è abbandonato a un retroscena legato al labiale che in pochi hanno intercettato e rivolto proprio al portiere del PSG.

In sala stampa, il ct dell’Ungheria – sconfitta 2-0 dall’Italia, ha espresso in primis il suo ringraziamento nei confronti della squadra e dei tifosi che lo hanno sostenuto.

“Questa sera i tifosi ungheresi hanno dato una prova di grandissimo rispetto e civiltà, ma la cosa non meraviglia più di tanti. Non so da quanti anni sono nel calcio, ho visto tanti stadi piedi e tifoserie, ma la passione che si respira quando gioca la nazionale ungherese è qualcosa di unico, emozionante ed eccezionale. Anche per questo, sarebbe stato bello per noi stasera fare un miracolo e regalare un ricordo bellissimo ad Adam Szalai, anche se la standing ovation è stata bellissima così come il tributo a fine partita. Credo lui si porterà nel cuore ciò che ha vissuto stasera e noi con lui”.